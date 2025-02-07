ЗСУ збили КАБ над Запоріжжям: що відомо про секретну українську зброю

Збройні Сили України збили керовану авіаційну бомбу у Запоріжжі. Вранці четверга, 6 лютого, під час чергової ворожої атаки наші захисники застосували експериментальну зброю, внаслідок чого і була уражена ціль. У Повітряних Силах вже прокоментували цей випадок і зробили гучну заяву. Всі подробиці – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Над Запоріжжям збили КАБ

Українські захисники змогли збити керовану авіабомбу, яку запустили ЗС РФ по Запоріжжю вранці 6 лютого. Спершу про це йшлося у повідомленнях телеграм-каналів з посиланням на джерела в Силах оборони. Автори публікації зазначили, що це відбулося вперше.

Йшлося і про те, що ціль було уражено, але уламки впали на вантажівку на околицях Запоріжжя, внаслідок чого вона отримала пошкодження.

Реакція Повітряних Сил ЗСУ

Натомість вже 7 лютого з’явилося підтвердження того, що українські військові змогли збити керовану авіаційну бомбу у Запоріжжі. Однак, це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження, розповів в коментарі "РБК-Україна" начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження", – зауважив військовий.

Він пояснив, що керовані авіаційні бомби бувають різних типів, з різною бойовою частиною. Росіяни застосовують їх з літаків тактичної авіації, без заходження в зону ураження нашої ППО. Тобто вони запускають ці бомби з дистанції. Однак Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, яка здійснює бомбардування КАБами.

"Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід – як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів", – додав Ігнат.

Однак, у Повітряних силах не уточнили, в який спосіб вдалось уразити авіабомбу над Запоріжжям. Там нагадали, що протягом минулого року ворог застосував проти України 39 950 керованих авіаційних бомб різних типів.

Масштабна дронова атака

Останнім часом Запоріжжя часто зазнає російських ударів. Росіяни застосовують для ударів як авіаційні бомби, так і дрони. Зокрема, 1 лютого російська армія скерувала на Запоріжжя 18 безпілотників. Це одна з наймасштабніших дронових атак на місто.

Запорізька міська рада та ДСНС України повідомили, що в результаті падіння уламків постраждав 57-річний чоловік. Він отримав необхідну медичну допомогу, проте від госпіталізації відмовився.

"Крім того, у різних районах міста сталися пожежі: загоряння покрівлі будівлі навчального закладу; горіли два автомобілі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки; загоряння гаражів та приватних автомобілів", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Вогнеборці приборкали всі пожежі. На місцях ліквідації наслідків ворожих обстрілів працювали усі екстрені служби міста. В ДСНС також показали кадри тієї жахливої ночі.

400 абонентів без світла

Своєю чергою начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Були знеструмлені понад 400 абонентів, але вже за кілька годин енергопостачання відновили.

Федоров додав, що внаслідок атаки пошкоджений навчальний заклад, і показав, який вигляд зараз мають понівечені ворогом будівлі.

В ефірі телеканалу "Рада" в рамках телемарафону "Єдині новини" Іван Федоров уточнив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено 14 багатоповерхівок та близько десяти приватних будинків. Серйозних ушкоджень зазнала будівля закладу освіти.

Що з навчальним закладом

В ніч проти 1 лютого в Інженерній академії Запорізького національного університету вибуховою хвилею вибило вікна та було пошкоджено дах. Однак, завдяки злагодженій роботі викладачів, студентів та комунальних служб оперативно закрили вікна OSB панелями, накрили дах плівкою та провели прибирання приміщень і території.

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Наразі готується проєктно-кошторисна документація для капітального ремонту даху. Інститут звернеться до партнерів щодо підтримки відновлювальних робіт, повідомив Федоров 3 лютого. Він зазначив, що це історична будівля, яка є важливою частиною міста.

Відновлення у Запоріжжі

Однак, щоденні руйнування не зупиняють роботи з відновлення житла в Запорізькій області. Іван Федоров в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів, як сьогодні організовано процес.

"Швидка допомога: комунальники одразу після завершення тривоги виходять на місця руйнувань, забивають вибиті вікна та двері, захищають будинки від негоди. Матеріальна підтримка: понад 600 людей отримали будматеріали для самостійного ремонту. Робота підрядників: сотні будинків відновлюють спеціалізовані організації. Комплексний підхід: діє 8 пакетів допомоги для різних ступенів руйнування. Компенсації: власники зруйнованого житла отримують сертифікати для придбання нового", – пояснив Федоров.

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