ЗСУ збили “рідкісних птахів”: що відомо про одну з найбільших втрат РФ у авіації

Цей день уже назвали “чорним” для російської авіації. У небі над Азовським морем “невідома” сила приземлила дорогоцінний російський літак-розвідник А-50, ще один — реактивний бомбардувальник Іл-22М — підбито. Рашисти одразу поклали провину за невдачу на власну ППО.

Але що насправді могло так філігранно приземлити російські борти аж над Азовським морем? Українські військові вже натякнули. Деталі розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Росіяни втратили два важливі літаки

Близько 9 години вечора 14 січня над Азовським морем почався “літакопад”. На здивування рашистів раптово з усіх радарів зник рідкісний літак А-50 ДРЛО. У цей момент на зв’язок з диспетчером російського аеродрому в Анапі вийшов пілот, який супроводжував літак. Він зізнається — втрати рашистів одним літаком не обмежились! Реактивний ракетоносій Іл-22М, який літав поруч, підбитий і вкрай потребує екстреної посадки — просить терміново викликати швидку.

Анапа дахь Ил-22М онгоц болон нисэх онгоцны буудлын диспетчер хоёрын яриа гарчээ. Анапа хотод газардахаар төлөвлөж, нүүлгэн шилжүүлэх хүсэлт гаргаж, түргэн тусламж, гал унтраах машин дуудсан байна.

Энэ онгоц нь "шархадсан" бололтой pic.twitter.com/cZc9lXDERZ — Туул (@tuul1234) January 14, 2024

Перші деталі “збиття”

В числі перших про гарну новину розповіли народні депутати Юрій Мисягін та Олександр Федієнко. Перший повідомив цікаву деталь — підбитий Іл-22М згодом також зник з радарів в районі Керчі. Цей літак зазвичай виконує функцію повітряного командного пункти ворога, з якого віддаються накази та здійснюється керування боєм. Питання, чи долетів?

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Реакція рашистів

Трохи оклигавши від переляку, невдачу неохоче почали визнавати окупанти. Спочатку підтвердили підбиття бомбардувальника Іл, який за їхніми словами, побило, але той таки дістався до аеродрому. За словами російських воєнкорів, по прильоту на базу швидкі госпіталізували двох членів екіпажу. Уже відомо, що один з них все таки “задвохсотився”. Сподіваємось, що до нього скоро приєднається і другий

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Як виглядає А-50?

У “вічний політ” цього разу відправилась дуже жирна ціль. Ось такий вигляд має А-50 — це ще радянський літак дальнього радіолокаційного виявлення.

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Українські бійці постійно полюють на такі. Колись інший А-50, яких у рашистів лише 11, вдалося підірвати у білоруських Мачулищах під Мінськом.

Білоруські партизани передали СБУ унікальне відео з того самого дрону, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі «Мачулищі».



За інформацією наших джерел, наразі усі виконавці цієї спецоперації змогли прямо під носом у ФСБ виїхати у треті країни. pic.twitter.com/LnYWZJDqaj — Дякую Богу, що я не москаль (@Mykhaylo_v) March 3, 2023

За допомогою такого літака рашисти пробують виявити українську ППО та інші цілі перед масштабними ракетними обстрілами. Тож можна з упевненістю сказати, що невідомим добродіям, можливо, вдалося попередити чергову терористичну атаку Путіна. Та і коштує ця бандура кругленьку суму — щонайменше 330 мільйонів доларів США.

Хто збив літаки?

У мережі відразу почали жваво обговорювали, чим збили літаки. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зробив сміливе припущення, що це робота ЗРК Patriot.

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Нагадаємо, що американські комплекси ППО уже принаймні тричі підловлювали рашистів зненацька у повітряну пастку. Таким трюком ЗСУ збили майже з десяток російських літаків — у травні 23-го два Су-34 та два вертольоти Мі-8 десь на Брянщині, а ще винищувач під Одесою та три Су-34 на Херсонщині.

Рашисти ж мають власну теорію: вони вкотре звинувачують у збитті власну ППО. І насправді, у цьому є логіка. По-перше, це не стало б новиною ні для кого — російська ППО частенько збиває своїх, ще й так, що це вже майже не викликає здивування у воєнкорів, лише тихе обурення. До того ж літак-розвідник та бомбардувальник летіли далеко від фронту — десь у 150-ти кілометрах від лінії зіткнення. Як пише “Суспільне”, Іл як раз перебував над окупованим Стрілковим на Херсонщині, а А-50-тий — над Кирилівкою в Запорізькій області.



А у Кремлі тим часом видали черговий перл. Вусатий речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі про збиття інформації немає. Проте є й у рашистів така собі “неувязочка”. Про неї детально розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

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Військові експерти Олексій Гетьман та Петро Черник попереджають про те, що збиття може стати сенсацією, бо українська ППО навряд чи могла збити ці літаки, але є одне але.

Вже зранку 15 січня з’явилась і реакція українських військових. За словами речника Української добровольчої армії “Південь” Сергія Братчука, це може свідчити про появу в українських арсеналах нової, більш потужної зброї, про яку росіяни знати не знають.

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Але всі крапки над “і” розставив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАЛУЖНИЙ РОЗПОВІВ, ЩО ТРАПИЛОСЯ З РОСІЙСЬКИМИ ЛІТАКАМИ А-50 і Іл-22М!

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