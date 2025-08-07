ЗСУ зірвали наступ РФ на Харків та Суми: Сирський поділився ексклюзивними подробицями

Головком Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

На початку 2024-го війська РФ хотіли провести операцію на Харківському і Сумському напрямках. Вони планували створити 160 тисячне угруповання військ, яке повинно було наступати на Харків, через декілька діб - на Суми. Втім, ЗСУ не дозволи ворогу реалізувати ці плани.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній розповів головком ЗСУ Олександр Сирський.

Українському командуванню завдяки даним розвідки та радіоперехопленням вдалося викрити дії росіян

“Там, до речі, фактично не дотримувалися заходів збереження в таємниці. Особливо - серед звичайних військовослужбовців. Вони дзвонили, використовували звичайні телефони; один одному, розповідали, що зараз їх виводять до районів; десь відпочинок протягом двох тижнів; а після цього вони відбувають до Білгороду і готуються до наступу на Харків. Тобто ми знали, що такі дії будуть”, - розповів Сирський.

З його слів, після цього Сили оборони перекинули “фактично до кордону” декілька бригад, які перебували на відновленні боєздатності. Для РФ це виявилося неочікуваним і вони, каже Сирський, розпочали наступ на Харківському напрямку тими силами, які були в наявності, не дочекавшись основне підкріплення - 44-й корпус.

“Це рішення для них, як виявилося, було не зовсім вдалим. Росіяни зав'язли в боях за Вовчанськ. Вони незначно просунулись безпосередньо під Харковом, але там максимальна глибина просування була 9 км. Після цього нам вдалося відкинути їх на 2 км, тобто максимальна глибина просування 7 км фактично склала”, - каже головком.

Коли ж окупанти почали зазнавати втрат на Харківщині, вимушено почали перекидати ресурси з Сумського напрямку і не розпочали наступ на Суми.

“Власне, ми зірвали їхній наступ”, - каже головнокомандувач.

Нагадаємо, наприкінці травня цього року The Military Watch з посиланням на дані низки західних джерел повідомило про те, що Кремль готує масштабний наступ на Харків. За їхньою інформацією, командування РФ перекинуло близько 50 тис. військовослужбовців з Курщини до Харківського регіону. У ЗСУ цю інформацію спростовували.

Фактично у той час президент Володимир Зеленський заявляв, що війська РФ зосередили 50 тисяч своїх солдатів на Сумському напрямку. За його словами, окупанти накопичили в Курській області свої найбільші й найсильніші підрозділи, аби створити "буферну зону" на 10 кілометрів. Втім, станом на серпень плани росіян не втілилися у життя.