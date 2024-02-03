ЗСУ знайшли слабке місце Кремля: все, що відомо про серію атак на НПЗ Росії (фото, відео)

На території Росії останнім часом все частіше стається "бавовна" на нафтопереробних заводах (НПЗ). Критична інфраструктура ворога часто спалахує, зокрема від атак безпілотників.

ТСН.ua зібрав подробиці про атаки на російські НПЗ.

Про перші масштабні потужні удари по нафтових об'єктах Росії стало відомо ще минулого року. Так, у травні 2023 року росіяни пожалілись на атаку дроном на НПЗ у Краснодарському краї.

Невідомий безпілотник впав на територію Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї в ніч проти 31 травня. Завод близько 4:00 був атакований дроном-камікадзе. Внаслідок падіння безпілотника пролунав вибух.

Пожежа на Ільському НПЗ

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Атака дроном на Афіпський нафтопереробний завод

У ніч проти 31 травня 2023 року відбулась "бавовна" і на території Афіпського НПЗ на Кубані, попередньо через влучення безпілотника. Проте це була далеко не остання атака.

Безпілотники СБУ атакували Афіпський НПЗ Фото: скриншот

Так, вже у ніч проти 29 жовтня невідомий безпілотник знову атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Дрон атакував нафтопереробний завод у Росії

Вибух на НПЗ в Самарі

Наприкінці липня 2023 року "вибуховий пристрій" здетонував на території Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі.

Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн тоді заявив, що вибух нібито влаштував працівник самого заводу. Його затримали, коли він намагався втекти з Росії.

Проте після початку 2024 року "бавовна" на НПЗ Росії не лише не припинилась, а навпаки – почастішала.

Послідовні удари по нафтобазі у Брянській області

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що в ніч проти 19 січня у Брянській області посадили безпілотник, який намагався атакувати розташовані там об’єкти. Однак дрон встиг скинути боєприпас на нафтобазу у Клинцях. На об'єкті спалахнули резервуари з нафтою.

Однак вже наступного дня, 20 січня, на цій же нафтобазі знову пролунали гучні вибухи.

У Міноборони РФ відзвітували, що "ППО знищила український безпілотник" над Брянською областю. Нафтобаза палала два дні поспіль.

Безпілотник атакував нафтобазу у Брянській області

Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" зупинив роботу

У ніч проти 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів. Пізніше стало відомо, що нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі 21 січня – спецоперація Служби безпеки України.

Цей термінал – один із найновіших та найважливіших в Росії. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

Удари дронів по нафтовому терміналу в Ленінградській області 21 січня

Вибухи на заводі НПЗ в Туапсе

У ніч проти 25 січня Росію знову атакували безпілотники – спалахнула нафтобаза в Туапсе Краснодарського краю, було оголошено план "Килим".

Місцеві жителі повідомили про проліт кількох БПЛА у Краснодарському краї РФ. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі. Поряд з НПЗ проходить центральна траса у бік Сочі, де оголосили план "Килим" (закрите небо).

У зв'язку з введеним планом "Килим" в аеропорту Сочі затримали два рейси. Ще чотири літаки зі Стамбула, Москви, Саранська та Пензи кружляли у повітрі та чекали дозволу на посадку.

Атака безпілотником по НПЗ "Славнефть" у Ярославлі

Дрон на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі / Фото: російські телеграм-канали

В Росії заявили, що засобами РЕБ запобігли атаці безпілотником по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Дрон упав на території НПЗ вранці 29 січня.

Жителі Ярославля та працівник підприємства розповіли, що після дронової атаки співробітників заводу "Славнефть-ЯНОС" тимчасово відпустили додому. Постраждалих немає.

Дрон на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі / Фото: російські телеграм-канали

За повідомленнями російських пабліків, загалом по заводу ЗСУ начебто запустили чотири дрони-камікадзе, але відстань у 900 км від кордону подолав лише один безпілотник, який посадили засобами РЕБ. Інші три БПЛА впали в лісах. Україна не підтверджувала свою причетність до атаки.

Відео з НПЗ у Ярославлі після дронової атаки виклали у Мережу

Удар по НПЗ у Волгограді

Як заявило Міноборони РФ, російська ППО у ніч проти 3 лютого знищила чотири українські безпілотники у Бєлгородській області, два – у Волгоградській та один у Ростовській.

Внаслідок атаки пожежа спалахнула на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"ЛУКойл-Волгограднафтопереробка" – є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі, з потужністю в 14,8 мільйона тонн.

Як пише УНІАН, пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії "Лукойл" – є результатом успішної роботи СБУ. Зазначається, що два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", - повідомляє джерело.

Серйозний удар по ринку пального

Колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов заявив, що нафтопереробні заводи у РФ потрапляють під удар регулярно і ключова проблема для ворога полягає в тому, що в Росії заводів, які виготовляють дійсно сучасне якісне пальне, дуже мало.

"Наприклад, на заводі "Лукойл" у Нижньогородській області сталася аварія, наслідки досі не вирішені. І не зрозуміло, коли вони будуть вирішені. Цей завод виробляє 12% бензину в Росії. Один завод. Тобто зменшення потужності на половину – це удар по ринку дуже серйозний", – наголосив опозиціонер.

Так, аварії чи то "інциденти" на декількох нафтозаводах можуть завдати серйозного удару по паливному ринку. Проблеми будуть і для армії, і для решти економіки РФ.

Мілов також додав, що засобів ППО для прикриття усіх об'єктів у Росії недостатньо.

Найбільший удар за весь період існування

Як зазначив політолог Тарас Загородній, удари дронів СБУ по об’єктах нафтопереробної галузі РФ завдали їй найбільшої шкоди за весь період існування.

Політолог наголошує, що дрони СБУ б’ють на далеку відстань і з великою точністю. Експерт підкреслює, що СБУ завдала другого за тиждень потужного удару по нафтогазовій інфраструктурі ворога.

"Черговою ціллю став нафтопереробний завод у Туапсе. Після двох вибухів там почалася масштабна пожежа. За кілька днів до цього служба провела спецоперацію на нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Як пише агенція Bloomberg, після атак морські постачання сирої нафти з Росії впали до мінімуму", - акцентує Загородній.

НПЗ у Новоросійську – важлива ціль для ЗСУ

Військовий експерт Роман Світан вказав на ще один об’єкт, який неодмінно потрібно знищити – новий нафтопереробний комплекс у Новоросійську.

"Якщо вже дійшли до Туапсе та дісталися Сочі, то я думаю, що до Новоросійська точно повинні прилетіти. Новоросійський комплекс точно має бути знищений", – наголосив Світан.

Експерт зауважив, що цей об’єкт розташований поряд із чорноморською бухтою і становить єдине ціле з військовим російським комплексом Чорноморського флоту.

Україна знищує основу російської економіки

Народний депутат України Єгор Чернєв наголосив, що ударами по НПЗ Україна знищує основу російської економіки. Падіння експорту бензину на третину – лише початок, найголовніше ще попереду.

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"Це само по собі вже є величезним ударом по Росії. Але є й не менш важливі наслідки скорочення нафтопереробки в Росії. Суть у тому, що через тепер обмежені потужності НПЗ Росії або доведеться скорочувати свій нафтовидобуток, оскільки нафту не буде де зберігати, або знижуватиме на неї експортні ціни, щоб збільшити обсяги продажів. І перше, і друге тягне за собою суттєві збитки плюс до тих втрат, які вже викликало скорочення експорту бензину", - наголосив нардеп.

Куди в Росії долітають українські дрони

Понад мільйон квадратних кілометрів території Росії перебуває в зоні досяжності для атак українських безпілотників.

За підрахунками журналістів російського видання "Верстка", від вересня 2023 року ця територія збільшилася на понад 300 тисяч квадратних кілометрів. У зоні ураження опинилися, зокрема Санкт-Петербург, Нижній Новгород та Ярославль.

Зони потенційного ураження дронами в РФ Інфографіка / "Верстка"

Данілов: удари по військових об'єктах у тилу окупантів зростають

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував повідомлення про все частіші атаки по військових об'єктах у тилу російських загарбників і наголосив, що кількість українських засобів ураження із кожним місяцем зростає.

Данілов каже про Санкт-Петербург, Москву та інші території Росії, "які вже є під "оком" саме вітчизняної зброї, яка виробляється на наших підприємствах, що розташовані глибоко і далеко".

"Можу сказати – кількість цих засобів ураження, які є вкрай важливими, із кожним місяцем збільшується. Це наші розробки, наші комплектувальні. Але зауважу, що з нашими партнерами, країнами, з якими ми співпрацюємо, вже є налагоджені системи, коли це спільне виробництво, коли не тільки на території нашої країни виробляється та чи інша зброя. В нас вже є приклади, які є абсолютно перфектними з точки зору результату, яких ми досягаємо спільно з нашими партнерами", – додав секретар РНБО.

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