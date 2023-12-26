ЗСУ знищили десантний корабель "Новочеркаськ" – що відомо про нічну "бавовну" в Криму (фото, відео)

У Криму було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".

У ніч проти 26 грудня мешканці тимчасово окупованої Феодосії в Криму почали повідомляти про гучні вибухи над містом. Згодом стало відомо, що ЗСУ атакували великий десантний корабель ЧФ "Новочеркаськ".

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну "бавовну" у Криму.

Вибухи в районі порту Феодосії

Мешканці Криму у місцевих пабліках почали писати про вибухи у районі порту Феодосії, після чого у небі з'явилися сліди диму. Також раніше було тимчасово перекрито рух Кримським мостом.

"Услід за крейсером "Москва"

Згодом інформацію про ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ" підтвердив очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"А флоту на Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - написав він.

У Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30.

Опозиційні кримські ЗМІ писали, що було знищено судно, яке привезло до окупованого півострова боєприпаси з Ірану.

ЗСУ знищили десантний корабель "Новочеркаськ"/ Фото: скриншот

У Феодосії спалахнули ще декілька пожеж

Як повідомила моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутників, у Криму після підриву великого десантного корабля "Новочеркаськ" у ніч проти 26 грудня пожежі спостерігали не лише в порту Феодосії, а й поряд із ним.

Так, було зафіксовано два осередки пожежі в порту і три за його межами.

Осередок пожеж у Феодосії / Фото: Telegram / Крымский ветер

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що у порту Феодосії наразі відбувається сильна детонація.

"Специфіка великих десантних кораблів у тому, що вони використовуються зараз ворогом постійно як логістичні об'єкти для транспортування важливих вантажів. Пам'ятаємо, що в них є складнощі з використанням славнозвісного Керченського мосту і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком ймовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок", повністю запакований", - зауважує вона.

Наразі також повністю перекритий міст через Керченську протоку, а райони навколо порту оточені військами. Гуменюк каже, що окупанти "перебувають у певній паніці і розгубленості - таке ураження для них було сюрпризом".

Евакуація людей у Феодосії

У Феодосії понад 350 людей евакуювали з найближчих до порту будинків.

У кількох житлових будинках вибухом вибило шибки у під'їздах та квартирах. У магазинах було зруйновано вітрини. Також постраждав і місцевий вокзал – окупаційній владі довелося змінити розклад поїздів та електричок.

Площа пожежі у порту склала понад 1000 метрів. За попередніми даними є постраждалі. Однак офіційно дана інформація не підтверджена.

ВДК "Новочеркаськ" – що відомо про судно

"Новочеркаськ" – великий десантний корабель (ВДК) проєкту 775, який будувала для СРСР соціалістична Польща від 1975 по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операцій в океані.

Точно такий же український корабель "Костянтин Ольшанський" окупанти захопили в Криму 2014 року.

ВДК "Новочеркаськ"

Перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська.

"Новочеркаськ" призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

Станом на 2022-й рік ВДК "Новочеркаськ" входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українські військові ліквідували російський десантний корабель "Новочеркаськ"

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