ЗСУ знову дали прочуханки – полігони окупантів завалені трупами: що відомо про удари

Від "Хаймарса" не втечеш – ЗСУ вдруге за тиждень "накрили" російській військовий полігон на окупованих територіях.

Після влучного удару по полігону окупантів під Волновахою українським бійцям вдалося буквально подвоїти число “хароших рускіх” на Херсонщині, та ще й зачепити їхнє командування. Російські пропагандисти в розпачі і не можуть зрозуміти, як можна було проспати два однакові удари.

Як ЗСУ провела блискучу операцію та кого вдалося задвохсотити цього разу, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

По окупантах “смачно” прилетіло

Від "Хаймарса" не втечеш – Збройні сили України вдруге за тиждень "накрили" російській військовий полігон на окупованих територіях. Цього разу розплата завітала до росіян під селищем Подо-Калинівка на Херсонщині. Український дрон розвідник помітив загарбників прямо під час шикування. Кілька хвилин очікування і бам – точно в ціль!

Проте ні дрон в небі, ні просто влучний удар по “сослуживцам” не переконав росіян не збиратися купи! Одразу після удару росіяни безнадійно почали бігати полігоном, а потім знову зібралися докупи на відкритій місцевості. В українському штабі такий шанс змарнувати не могли, тож завдали другий, а потім – і контрольний удар по росіянах.

Реакція ЗСУ

“Дістанемо всюди” – так черговий блискучий страйк ЗСУ прокоментувала речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Виявляється, ці “хароші руські” навчались штурмовим діям, щоб потім піти в наступ на українські Кринки, що на лівобережжі Херсонщини.

"Відбувалось тренування штурмових груп. Вони намагалися відпрацювати злагодженість своїх дій. Ми злагодили все. Чим працювали? Ми використовуємо всю наявну в нас зброю та потужність. Тому не розкриваємо для ворога всіх наших запасів. Хай розуміють, що дістанемо всюди", – каже Наталія Гуменюк.

Деталі ударів по полігонах РФ

Але це лише квіточки. Удар по полігону на Херсонщині викликав безмежний розпач серед російських "воєнкорів". Мабуть, якщо б цей випадок був перший, вони б проковтнули. Але ж ні.

20 лютого аналогічна ситуація відбулася на окупованій Донеччині. Під Волновахою ЗСУ так само ударом "Хаймарса" відправили до Кобзона щонайменше 68 окупантів. Одне з російських видань вже опублікувало навіть список з іменами загиблих. За їхньою інформацією, прилетіло по окупантах із Забайкалья. Ну хоч не доведеться їм тепер повертатись у свою Тьмутаракань.

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Цього ж разу, кажуть самі росіяни квиточки на концерт до Кобзона отримало і командування окупантів. А ось і точні геодані місця, куди влучили ЗСУ.

Як пишуть самі так звані Z-блогери, після того, як вони відчайдушно намагались висвітлити такі кричущі втрати серед росіян, російське міноборони почали погрожувати їм тюремними строками.

А російський військблогер “Мурз”, який воював проти України від 2014 року та був відчайдушним головорізом, пішов на радикальний крок, щоб щось довести своїм командирам. Нібито не витримавши новин про втрати росіян в Авдіївці та удар ЗСУ по полігону у Волновасі, той спростив задачу українським бійцям і купив сам собі криточок до Кобзона – вчинив самогубство.

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ВИ ХОТІЛИ КРИНКИ?! ЗСУ знову дали жару! Полігон окупантів завалений трупами!