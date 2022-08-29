ЗСУ зупинили окупантів і перейшли до фази контрнаступу: військовий експерт - про 6 місяців війни

Також ЗСУ наразі переходять до контрнаступу на окремих ділянках фронту.

Про це в коментарі ТСН.ua пояснив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"На моє переконання, головне досягнення шести місяців війни – зупинка просування російського агресора і перехід до фази часткового контрнаступу Збройних сил. Нагадаю, що західні партнери давали Україні максимум тиждень протистояння перед тотальною капітуляцією, але наша країна встояла і на сьогоднішній день ЗСУ утримують під контролем понад 80% території", - пояснив експерт.

Дмитро Снєгирьов наголосив, що теперішню військову кампанію можна умовно розділити на три етапи.

"Перший етап, це пасивна оборона – з лютого по березень, другий етап – активна оборона – з квітня по липень, і третій етап – це нинішній частковий контрнаступ ЗСУ. Нам хоч і повільно, але уже вдається звільняти окуповані території – за шість місяців були звільнені понад тисяча населених пунктів. Крім того, провалилися плани другого етапу "спецоперації" рф – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, який ще 27 квітня анонсував міністр оборони рф Шойгу", - пояснив військовий експерт.

Снєгирьов вважає, що другим досягненням шести місяців війни можна назвати консолідацію світової спільноти у протистоянні російській агресії.

"Якщо до початку широкомасштабного наступу, позиції країн Заходу щодо підтримки України, і взагалі відносин з рф, були неоднорідними, то сьогодні спостерігається злагоджена реакція цивілізованого світу проти агресивного вторгнення. Третім досягненням піврічного опору України є той факт, що російським спецслужбам не вдалося розколоти українське суспільство за мовними, релігійними і політичними ознаками – наш народ фактично одностайно, попри усі протиріччя, виступив єдиною силою проти загарбників. Четверте досягнення шести місяців війни - це подолання недовіри країн Заходу щодо передачі Україні новітніх зразків технологічного озброєння. Після Дебальцевської операції 2015 року, до рук російських окупантів потрапили сучасні контрбатарейні радари виробництва США. Відтоді США фактично поставили "на паузу" подальшу передачу Україні новітніх технологій та сучасного озброєння. Сьогодні Україна отримує найновіші зразки американських озброєнь і передових країн світу, що дозволяє ефективно протистояти російській агресії", - наголосив військовий.

Також Дмитро Снєгірьов вважає досягненням і те, що українська економіка не пішла у зону турбулентності, а все ж вистояла в умовах війни.

"І останнім, п’ятим досягненням є недопущення режиму "турбулентності" української економіки і часткове вирішення питання фінансової допомоги з боку країн Заходу. В цьому контексті наразі розглядається питання надання Україні макроекономічної підтримки на загальну суму $10 мільярдів. За офіційною статистикою, за останні кілька місяців наша країна отримала американської зброї на загальну суму приблизно 13 мільярдів доларів. Це – солідна сума, оскільки попередня адміністрація США передала нам зброї лише на 2,8 млрд", - пояснив військовий.

Нагадаємо, США можуть засекретити нові поставки зброї Україні.

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