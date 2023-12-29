ЗСУ зводять лінію оборони на кордоні з Білоруссю та РФ: чи є загроза наступу з півночі (фото, відео)

На північних кордонах завершують другу смугу оборони. У п’ятьох північних областях України у 20-кілометровій зоні на очах виростають протитанкові бетонні загороджувальні елементи - так звані "зуби дракона".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зводять лінію оборони на півночі України

Рішення про зміцнення оборонних рубежів із кількома смугами інженерних загороджень та мінних полів ухвалила Ставка Верховного головнокомандувача. Попри складні погодні умови та атаки ворога, зведення взводних-опорних пунктів та бліндажів для наших захисників не зупиняється ні на день.

І вдень, і вночі сюди везуть колоди. Їх треба багато, бо деревина найкраще затримує уламки снарядів. Для більшого захисту усе – вкопують у землю. Вогневі позиції зміцнюють бетонними конструкціями.

Інженери певні – у таких бліндажах наші військові можуть перебувати тривалий час. Інженерна техніка тут майже не стихає, хоч через відлигу працювати доводиться у суцільному болоті та під постійною загрозою обстрілів.

Будівництво лінії оборони на півночі

Олександр - виконроб на даній ділянці. Щойно прибув з Куп’янська, де три місяці поспіль зводив подібні оборонні укріплення. Кожний взводний опорний пункт має до п’яти смуг інженерних загороджень з протитанковими ровами, "зубами дракона" та колючим дротом.

"Все з початку і до самого кінця – окопи, бліндажі, вогневі споруди, "зуби дракона", ягоза. І все це вкупі виходить взводний опорний пункт", - каже він.

До всього-територію щільно мінують. Це ще один рівень захисту від ворога, який зовсім поруч.

Будівництво лінії оборони на півночі

Чи загроза з півночі - відповідь Наєва

Головне завдання таких опорних пунктів – стримати можливий наступ росіян. Готовність фортифікаційних рубежів до такого розвитку подій інспектує командувач Об’єднаних Сил ЗСУ

"Зараз військової загрози такої нема, але ми готуємося до того моменту, коли цей час настане. Дай Бог, щоб він ніколи не настав. У разі зростання рівня військової загрози, на ці підготовлені оборонні рубежі мають підійти додаткові сили", - каже Сергій Наєв.

До п’яти смуг інженерних загороджень! Укріплення кордону, коли до ворога десяток кілометрів

У Північній операційній зоні другий оборонний рубіж вже зводять у п’яти областях – на кордоні з Білоруссю та РФ. Роботи фінансують з держбюджету, і відповідають за них - обласні військові адміністрації.

На Харківщині тільки у Богодухівському районі цього року побудували 30 взводно-опорних пунктів у 5 громадах.

Їх зводили під цілодобовим прикриттям мобільних вогневих груп. Відтепер їх підсили більш потужними ліхтарями.

Відколи мобільні вогневі групи стали прикривати будівельників фортифікаційних споруд – і "шахеди" стали значно рідше сюди залітати.

Будівництво лінії оборони на півночі

Нагадаємо, снайпер-рекордсмен СБУ розповів про постріл з унікальної української зброї.

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