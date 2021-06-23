Зсув ґрунту на пляжі в Лебедівці: рятувальники попереджають про нову загрозу обвалу

Під завалами людей не знайшли.

Сьогодні зранку рятувальники продовжать пошукові роботи на місці зсуву ґрунту в Лебедівці Одеської області. Завали напередодні вони розгрібали до пізньої ночі. Незадовго до інциденту на дикому пляжі, куди впали тонни землі, бачили відпочивальників. Неподалік обвалу розташовані бази відпочинку.

Що кажуть рятувальники і яка ситуація на місці зсуву, розповіла 23 червня кореспондентка ТСН.Ранок Олена Черняєва.

Рятувальники розчистили близько 70 квадратних метрів узбережжя. Залишилося ще стільки ж. Загроза повторного обвалу нині цілком реальна. Саме тому вночі довелося роботи припинити - це було небезпечно для самих учасників пошукової операції. Адже у темряві слідкувати за схилом було неможливо. "Загроза зсуву є. Протягом місяця йшли дощі. Є тріщини в тих місцях, де був зсув", - каже начальник пожежного загону ГУНП України в Одеській області Олександр Лісовий.

Під завалом нікого не знайшли. Жінка, чиї речі знайшли залишеними, жива. Рятувальники кажуть, що намагалися вчора розібрати ту ділянку, де зазвичай засмагають відпочивальники, ближче до моря. Курортники, які живуть на базах відпочинку, напередодні повернулися на ночівлю усі. Заяв про зникнення людей не було.

Новини України: у Лебедівці зранку продовжать пошукові роботи на місці зсуву ґрунту

Утім, на курорті Лебедівка часто люди відпочивають у так званий дикий спосіб: просто в наметах. Саме тому бути стовідсотково упевненими, що під завалом нікого немає, не можна. Утім, на це сподіваються.

Пошукові роботи поновлять сьогодні о 09:00. Збираються залучити трактори. Напередодні копали лише лопатами. Утім, що ближче до схилу, то вищий шар землі. За прибоизними оцінками, обвалилося близько ста п’ятдесяти тонн землі. Причиною такого великого обвалу вважають сильні дощі. Своєю чергою, місцеві кажуть, що схили потроху підсипаються постійно. Саме тому тут всюди стоять таблички, що попереджають про небезпеку зсувів і про заборону купатися та засмагати під схилами.

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