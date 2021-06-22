Зсув на пляжі в Одеській області: інформація про людей під завалами поки не підтвердилася

Чотири десятки рятувальників, поліцейських та добровольців на місці розчищають завали.

У селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області обвалився ґрунтовий схил. Незадовго до інциденту на "дикому" пляжі бачили відпочивальників. Неподалік обвалу знайшли залишені речі. Чотири десятки рятувальників, поліцейських та добровольців на місці розгрібають завали.

Детальніше про це з місця події розповіла наша журналістка Неллі Ковальська, йдеться 22 червня у сюжеті ТСН.19:30.

За її словами, інформація, що під завалами є потерпілі, поки не підтвердилася. Начебто, місцеві незадовго до обвалу на місці інциденту бачили дівчину. Вона могла опинитися під землею.

"Рятувальники, місцеві і військові долучилися до розбору завалів. Найкраща новина станом на зараз – поки що під ґрунтом нікого не знайшли. За інформацією місцевих, які перебували у момент зсуву на пляжі, під землею могла опинитися одна дівчина. Її бачили за кілька хвилин до того, як стався обвал. Але ймовірність того, що вона під землею, не дуже велика, оскільки зсув відбувався у два етапи. Спочатку впали кілька камінців і люди, що засмагали у цей момент на пляжі, встигли розбігтися, а потім стався великий обвал", — повідомила вона.

Ковальська пояснила, що перевірити, чи всі туристи на місці, неможливо, оскільки 70% відпочивальників тут, це так звані "дикуни". Вони або живуть у наметах десь поблизу, або знімають помешкання, і їхню присутність ніхто не фіксує.

Новини України: у Лебедівці Одеської області стався обвал ґрунту - чи знайшли потерпілих

Нагадаємо, у Тернополі двох людей засипало землею: один чоловік загинув, іншого вдалося врятувати. Трагедія сталася під час земляних робіт.

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