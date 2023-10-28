Зуб виріс у носі 23-річного киянина: хірург розповів деталі нетипової операції

За словами лікаря, іноді трапляються випадки, коли зуб у людини росте вгору.

Видалили молочний зуб з верхньощелепної (гайморової) пазухи носа – саме така досить нетипова знахідка була виявлена днями під час проведення планової операції в Києві.

Про це в соцмережі розповів ЛОР-хірург вищої категорії, кандидат медичних наук Олександр Васильєв, який проводив це хірургічне втручання.

Подробиці він розповів в коментарі для ТСН.ua.

"23-річний хлопець звернувся зі скаргами на постійну закладеність носа та відчуття стороннього тіла в носовій порожнині, - розповів Олександр Васильєв. - Було зроблено КТ, яке показало затемнення. Є такий діагноз – міцетома. Це коли спостерігається грибок у верхньощелепній пазусі внаслідок потрапляння туди стоматологічного матеріалу. Паралельно з цим під час дослідження було виявлено поліп у носовій порожнині. Здавалось, що це є типова ситуація. Зробили операцію, дістали величезний поліп розміром з грецький горіх з пазухи носа. Коли дістали та розрізали поліп, то виявили всередині нього молочний зуб. Проблема пацієнта була успішно вирішена, операція тривала трохи більше години. В стаціонарі він побув один день, зараз проходить реабілітацію в домашніх умовах. У нього все буде добре. Іноді буває таке, що деякі молочні зуби ростуть не в ротову порожнину, а в напрямку верхньощелепної пазухи, вгору".

Скріншот сторінки Олександра Васильєва в Facebook. Лікар показав на фото розмір поліпа.

До цього лікар додав, що цей випадок хоч і є нетиповим, але він не вважає його унікальним: "Лікарі виявляють молочні зуби, коли вони нагноїлись. В моїй практиці був випадок, коли зуб виріс у дівчинці навіть в носовій порожнині. Ми розрізали слизову оболонку по дну носової порожнини і виявили там зуб, який успішно видалили".

На питання про те, чи існує профілактика таких випадків, Олександр Васильєв відповідає, що ні.

"Єдине, що треба розуміти, так це те, що якщо присутня хронічна закладеність носа, хронічні гайморити, хронічні запалення лобних пазух, постійна нежить, то завжди треба шукати причину. Основним методом дослідження, який на 100% задовільняє і лікаря, і пацієнта, є комп'ютерна томографія пазух носа. Тому профілактика – це по суті встановлення діагноза, нагляд за своїм станом здоров'я", - резюмував хірург.

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