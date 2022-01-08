"Зубами тримаю тіло": у Дніпрі 6-річна дівчинка виконала складний цирковий трюк

Першокласниця встановила рекорд.

У Дніпрі шестирічна дівчинка встановила національний рекорд: Вероніка Непомняща стала наймолодшою гімнасткою, що виконала надскладний цирковий трюк.

Про це розповіли у ТСН.19:30 8 січня.

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Під час трюка артист тримає баланс усього тіла лише за допомогою хвата зубами. Першокласниця із Запоріжжя тренувалася місяць, щоби вправно підтвердити рекорд. Її бабуся і мама також були цирковими артистками, тож Вероніка Непомняща змалечку захопилася цим мистецтвом. Її тренує рідна мама. Жінка каже, дівчинка мріє про сцену, тож одразу після шкільних уроків іде на тренування.

Маленька рекордсменка обрала собі сценічне ім'я "Обіймашка". Тепер мріє про світовий рекорд, коли молочні зуби зміняться корінними. "Я стаю на зуби і тримаю своє тіло. Потрібно дуже добре гнутися. Я сама, а потім мама мене гне", - розповідає дівчинка.

Новини Дніпра: 6-річна гімнастка Вероніка Непомняща встановила національний рекорд

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