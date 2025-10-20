Зухвале пограбування Лувру: як діяли злодії та що вкрали з музею

Лувр / © Pixabay

Через скандальне пограбування Лувр і досі зачинений для відвідувачів. Зловмисників французька поліція досі не зловила. Але неподалік місця злочину вдалося знайти кілька викрадених прикрас. Французи та туристи, як і влада країни, і досі не можуть оговтатися від того, що сталося. Преса називає це найзухвалішим злочином століття.

У ЗМІ тим часом злили інформацію, що в музеї не працювали системи оповіщення. Про прогалини в безпеці журналістам розповіли і працівники Лувру.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Що відомо про пограбування Лувру

На другий день після зухвалого пограбування паризький Лувр досі зачинений для відвідувачів. Але від туристів все одно нема відбою. Ті, хто придбав квитки за місяць і більше прийшли бодай зробити фото поруч із знаменитим музеєм. Дехто не приховує свого розчарування.

Для самих французів пограбування Лувру здавалося сюжетом з якогось детективного фільму. Центральний музей країни вважався одним з найбільш захищених місць.

Працівники музею не приховують почуття глибокого сорому. Але нарікають — про пробоїни в системі охорони керівництву повідомляли давно.

«Упродовж багатьох місяців усі працівники безпеки надсилали тривожні сигнали, щоб звернути увагу на вразливі місця та проблеми, з якими ми стикаємося щодня. Та керівництво повністю проігнорувало ці попередження. Розслідування встановить особисту відповідальність і, ймовірно, виявить низку серйозних збоїв», — каже Еліз Мюллер, секретарка національної профспілки SUD Culture Лувру

Саме пограбування сталося в неділю з 9:30 до 9:40. Музей вже був відчинений для відвідувачів. Зловмисникам вистачило усього 7 хвилин, аби зробити те, за чим вони прийшли. Вже відомо, що їх було четверо. Усе було продумано до дрібниць.

Аби дістатися на другий поверх Галереї Аполлона, де зберігалася колекція прикрас, використали припарковану біля Сени вантажівку з підйомником. Такими по всьому Парижу доставляють меблі на верхні поверхи. Далі озброєні електроінструментами грабіжники з легкістю порізали скло і пробралися всередину. Працівників вдалося залякати погрозами. Ті одразу побігли кликати на допомогу охорону і евакуювовуати відвідувачів. Але поки охоронці відреагували — зловмисники розбили скляні вітрини, нагребли прикрас і безперешкодно втекли на скутерах.

Що вкрали у музеї

Що саме вдалося викрасти — вже розлетілося пресою. Це були прикраси, які належали Наполеону та його племінникові Наполеону III.

Грабіжники спромоглися забрати аж 10 особливо рідкісних предметів, інкрустованих тисячами діамантів та інших дорогоцінних каменів. Оцінити їх вартість неможливо. Серед них:

Тіара і брошка імператриці Євгенії дружини Наполеона III;

смарагдове намисто та пара сережок імператриці Марії-Луїзи;

тіара, намисто та сережка з сапфірового гарнітуру королев Марії-Амелії та Гортензії;

брошка-релікварій.

Дві прикраси, зокрема і корону імператриці Євгенії вдалося знайти поблизу музею. Вочевидь, випала під час втечі. Фахівці вважають, що злодії, найімовірніше, розберуть прикраси на окремі елементи. Бо продати їх цілими непомітно неможливо.

Наразі зловити зухвальців французькій поліції не вдалося. Над справою працюють аж 60 слідчих. Попередній звіт показав, що працювали професіонали. Свій план пограбування вони готували заздалегідь і діяти могли за наказом кримінальної організації.

Найзухваліше пограбування

А от у французькі ЗМІ тим часом просочилася інформація про прогалини у безпеці. З’ясувалося, що в тому крилі музею, де стався злочин, не було камер відеоспостереження, локальна сигналізація в галереї була зламаною, і лише розслідування покаже, чи її було вимкнено навмисно.

Світова преса вже зараз називає це пограбування найзухвалішим за останні 100 років. Востаннє таке було у 1911, коли італійський націоналіст поцупив шедевр Леонардо да Вінчі «Мону Лізу», бо вважав її культурним надбанням Італії. Картину тоді повернули.

Реакція політиків

Не дивно, що і для політичного істеблішменту країни, який і так перебуває на межі оголошення дострокових виборів, нинішнє пограбування стало ще одним ударом.

Представники правих сил Марін Ле Пен і лідер «Національного об’єднання» Жордан Барделла назвали це ранами на душі Франції і нестерпним приниженням.

Очільник країни Еммануель Макрон пообіцяв повернути до Лувру вкрадені коштовності і покарати усіх винних. Те, що сталося політик розцінює як зазіхання на культурну спадщину. Із січня наступного року Макрон пообіцяв запустити проєкт «Нове відродження Лувру», за яким посилять заходи безпеки.

