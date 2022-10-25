"Зупинити війну": Фейгін пояснив мету заяв Росії про "брудну бомбу"

Російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін вважає, що Росія вигадала фейк про "брудну бомбу", аби таким ядерним шантажем домогтися переговорів диктатора Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом.

Про це Фейгін розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"G20. Не досягнуто домовленості про жодні переговори (Путіна – ред.) з Байденом, її немає. А залишається часу, бачите, зовсім нічого. Чи встигне скластися якась домовленість? Не факт. Ось тому вони й організовують цей тиск", – пояснив опозиціонер.

"Паралельно з цим тут і Ілон Маск виступив із чимось схожим, і 30 конгресменів американських написали листа. Напевне, це скоординована атака на предмет того, щоб справді змусити в межах саміту G20 на Балі провести такі переговори", – припустив Фейгін.

Він також зазначив, що в РФ бояться успішного контрнаступу ЗСУ та хочуть призупинити війну.

"Для них найголовніше – зупинити війну. І якщо цього не відбувається, то продовжувати погрожувати останнім засобом, який залишається, – це ядерна зброя. А чим ще погрожувати?" – сказав юрист.

Заяви Росії про "брудну бомбу"

Російські пропагандисти взялися поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується застосувати її на власній території, аби звинуватити в цьому країну-агресорку. Після цього голова Міноборони РФ Сергій Шойгу влаштував справжню телефонну карусель, обдзвонивши низку своїх колег із країн НАТО.

Заявам Шойгу у світі не вірять. Зокрема, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, сказавши, що мета цього фейку – ескалація конфлікту.

Заявами про "брудну бомбу" Росія хоче налякати світ, щоб домовитися про тимчасовий мир з Україною та наростити свої військові потужності. Таку думку висловив Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, РФ таким чином хоче натиснути на Захід, аби той у свою чергу натиснув на Україну для участі у переговорах із країною-агресоркою.

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