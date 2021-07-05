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Зупинився на колії: у Київській області потяг протаранив автомобіль

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Зупинився на колії: у Київській області потяг протаранив автомобіль

Фото: konkurent.ua

Водій повільно переїжджав колію, а потім зупинився на ній.

Водій легковика в тяжкому стані в реанімації. ДТП сталася на Новообухівській трасі неподалік села Ходосівка Київської області.

Про це 5 липня йдеться у сюжеті ТСН.19:30

За словами залізничників, автомобіль Peugeot повільно переїжджав колії, а потім узагалі зупинився буквально за 200 метрів до локомотива, який уже наближався. Загальмувати машиніст не встиг. Від удару авто відкинуло в кювет. Водія в тяжкому стані забрала швидка.

Чому кермувальник зупинився на залізничному переїзді, тепер з‘ясовують слідчі. Переїзд регульований звуковим та світловим сигналами, проте без шлагбаума.

"Ми з'ясовуємо, що трапилось", - повідомив правоохоронець. 

Нагадаємо, у Києві автівка без водія перетнула шестисмугову дорогу та в'їхала у паркан