Зупинка американської допомоги: чи стосується це зброї для України та яку мету переслідує Трамп

Одним із перших після інавгурації 20 січня Трамп підписав указ про перегляд іноземної допомоги, яку надають США, посилаючись на те, що вона суперечить американським інтересам. Програма для біженців з України U4U в США також зупинена.

Тиждень тому здавалося, що цей документ, як і, наприклад, підписаний Трампом "наказ главам всіх виконавчих департаментів та агенцій забезпечити надзвичайне зниження цін", навряд чи буде серйозно реалізований. Адже у відповідному указі не було жодної конкретики про те, яку саме іноземну допомогу слід зупинити й переглянути. Лише зазначалося, що міжнародна допомога США призупиняється на 90 днів з метою оцінки "програмної ефективності й узгодженості із зовнішньою політикою США".

Але вже в п’ятницю, 24 січня, Politico та Reuters, посилаючись на відповідний наказ Держдепу, повідомили, що США зупинили всю іноземну допомогу включно з військовою для України. У неділю, 26 січня, під час візиту до Києва президентки Молдови Маї Санду, Володимир Зеленський запевнив, що "військова допомога не зупинена". Того ж дня Держдеп опублікував заяву для преси, в якій зазначив, що держсекретар Марко Рубіо "призупинив для перегляду всю зовнішню допомогу США, яка фінансується Держдепом та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) або через них, щоб переконатися, що вони ефективні та відповідають зовнішній політиці США за програмою (Трампа – Ред.) "Америка перш за все".

Тож, які саме українські програми під загрозою через зупинку американського фінансування, та чи підпадає під них військова допомога? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

У вівторок, 28 січня, у вечірньому зверненні президент Зеленський доручив українським урядовцям прозвітувати щодо призупинених гуманітарних програм американської підтримки, які здебільшого йшли не через наш уряд, а безпосередньо через громади та різні організації.

"Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень вже зараз. Частину фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер – від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови", - заявив Володимир Зеленський.

Заступниця голови ОПУ Ірина Верещук пообіцяла, що вже найближчим часом Київ почне консультації з американськими партнерами для продовження фінансування гуманітарних проєктів в Україні: "Я опікуюся гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо". У Верховній Раді кажуть, що вже наступного тижня делегація українських депутатів вирушає до Вашингтона, де, зокрема, лобіюватиме й питання відновлення американської допомоги.

Минулого тижня не було зрозуміло, яку саме допомогу для України заблокували США, та чи стосується це зброї. У ЗМІ з’являлася досить суперечлива інформація. Видання Politico зазначало, що "наказ, який шокував чиновників Держдепу, схоже, стосується фінансування військової допомоги Україні". Reuters повідомляв: "Виключення стосуються військового фінансування для Ізраїлю та Єгипту. Жодних інших країн не вказано". Вже в неділю, 26 січня, в Держдепі заявили лише про замороження програм, які фінансує сам Державний департамент та USAID.

"Президент Трамп чітко заявив, що США більше не збираються сліпо роздавати гроші. Перегляд і переналаштування іноземної допомоги від імені працьовитих платників податків — це не просто правильна річ, це моральний імператив. Мандат від американського народу був чітким – ми повинні переорієнтуватися на американські національні інтереси", - зазначили в Держдепі.

Financial Times писала, що американські дипломати звернулися до Марко Рубіо з проханням виключити з 90-денного "заморожування" міжнародної допомоги програми USAID, пов'язані з Україною. І, як зазначає видання, "з Вашингтона надходять позитивні сигнали". Про військову допомогу в статті, як і в офіційній заяві Держдепу, не йдеться. ТСН.ua надсилав запит до Держдепу. Проте зараз всіх журналістів відправляють за коментарями до Білого дому, де детально ще не коментували замороження допомоги.

На своєму першому брифінгу для журналістів у вівторок, 28 січня, нова речниця Білого дому Каролайн Левітт лише в загальних рисах прокоментувала призупинку допомоги, яка від вівторка, 28 січня, поширилася й на внутрішні американські програми федеральної фінансової допомоги, крім страхування, талонів на харчування та деяких інших соціальних програм.

"За останні чотири роки ми бачили, що адміністрація Байдена витрачала гроші, як п’яні моряки. Це вагома причина інфляційної кризи в цій країні, і ця адміністрація (Трампа – Ред.) зобов’язана переконатися, що кожна копійка витрачається чесно", - заявила Каролайн Левітт.

Указ Трампа про призупинення на 90 днів всієї іноземної допомоги від США наділяє Держдеп правом робити винятки, розморожучи те чи інше фінансування. Американські ЗМІ повідомляли, що фінансування відновили за програмою рятувально-гуманітарних допомог. Про інші винятки не повідомлялося. У вівторок, 28 січня, Bloomberg повідомив, що новопризначений очільник Пентагону Піт Гегсет припиняє всі нові контракти з армією, а також пропозиції щодо нових програм.

"Пауза може тривати як 10 днів, так і місяці. Затримка частково пов’язана з переглядом положень про (гендерну – Ред.) різноманітність, справедливість та залучення до контрактів, але це також перегляд, який нова адміністрація може зробити, щоб оцінити пріоритети та вивільнити фінансування. Перегляд не впливає на виконання вже укладених контрактів", - зазначає видання.

Тож, як бачимо, судячи з повідомлень у пресі та офіційних коментарів, про зупинку військової допомоги Україні з боку США не йдеться (проте й про ухвалення Конгресом нового пакету допомоги теж не кажуть – Ред.). На сьогодні відомо про замороження на три місяці всіх українських програм, які фінансувало Агентство США з міжнародного розвитку. USAID – це величезна структура, яка надає допомогу майже 160 країнам світу. Від початку повномасштабного російського вторгнення у вигляді гуманітарної допомоги на різні проєкти USAID надала Україні $2,6 млрд, ще $5 млрд – це допомога на розвиток, та ще $30 млрд – пряма бюджетна підтримка.

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ТСН.ua вже писав, що USAID зокрема фінансував програми протезування для наших військових, допомоги ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, школам, медзакладам, програми енергостійкості (через знищення Росією українських об’єктів критичної інфраструктури). Завдяки програмам USAID постраждалим від війни надавалася психологічна підтримка й допомога. Багато українських громад також отримували допомогу USAID: генератори, екскаватори, інше обладнання тощо.

Тепер всі ці програми заморожені на 90 днів, поки в США не проведуть аудит всіх програм за майже 160 країнами. ЗМІ та експерти вже зазначають, що зробити це за три місяці неможливо. Reuters також повідомив, що адміністрація Трампа відправила у відпустку близько 60 високопоставлених службовців USAID. За словами міністерки соцполітики України Оксани Жолнович, поки що ситуація не критична, а зупинка фінансування міжнародних програм від США буде більш відчутною для громадського сектору, ніж для великих бюджетних проєктів. Проте навряд чи українському уряду вдасться швидко знайти гроші та нових донорів, щоб профінансувати всі критичні гуманітарні та соціальні проєкти, зокрема для наших військових, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб.

Протягом першої каденції Дональда Трампа відбувалося те саме, тільки в менших масштабах. Трамп хотів скоротити бюджети Держдепу та USAID на міжнародну допомогу ледь не на 40%. Проте тоді цю пропозицію заблокував Конгрес. Зараз у республіканців своя більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників. Тож, по суті, ніщо не заважатиме Трампу виконати свої передвиборчі обіцянки. Крім того, він особисто вважає, що допомога Держдепу та USAID спрямовувалася різним організаціям, які традиційно підтримували демократів. А під час передвиборчої кампанії Трамп не приховував, що буде зводити рахунки зі своїми політичними опонентами.