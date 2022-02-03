Зупинка дихання чи серця: в Аргентині отруйна партія кокаїну спричинила масові смерті

В Буенос-Айресі тривають арешти, а людей закликають викинути куплений нещодавно наркотик.

В Аргентині загинули щонайменше 20 людей, більше 70 - в лікарні. Усі потерпілі потруїлися кокаїном. Влада звертається до громадян і закликає тих, хто нещодавно купував наркотик - позбутися його, а не вживати, аби запобігти подальшим жертвам.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Неподалік шпиталю в передмісті Буенос-Айреса стоять десятки родичів. Пацієнти здебільшого зовсім юні. Лікарі до них не пускають, бо шпиталь і так переповнений.

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Один із тих, хто зміг таки вижити, розповідає про пережите. «Я прийняв кокаїн, потім випив таблетку і заснув. Прокинувся - напівмертвий. Живіт болів, все боліло, я кілька разів блював. Був такий розбитий, наче знову на «ковід» захворів. Я спершу не хотів їхати до шпиталю, аби маму не лякати, але терпіти більше не міг», - каже Алан.

З «ковідом» раптовий наплив пацієнтів порівнює і лікар. Зараз, сказав - їх навіть більше, ніж під час найгіршого спалаху пандемії. «У нас майже шість десятків пацієнтів в середньому і тяжкому стані. Вісьмох довелося інтубувати», - повідомляє лікар Леонард Барбоса.

Одна з версій правоохоронців: кокаїн отруїли навмисне. У такий спосіб банди наркоторговців з’ясовували стосунки. Тому північним передмістям Буенос-Айреса, де купляли наркотик, пройшли рейди - поліція намагалася знайти і вилучити всю отруєну партію. Більше десяти людей заарештували.

«У всіх потерпілих, хто в серйозному стані - зупинка дихання чи серця. Тож речовина, якою їх труїли - швидше за все, депрессант центральної нервової системи», - повідомляють в поліції.

Новини світу: в Аргентині через отруєння кокаїном загинуло щонайменше 20 людей

У відповідь на арешти жителі передмістя обурюються і блокують шосе, вимагають відпустіть неповнолітніх. «Вони заарештували мого сина, йому немає 18. А ще мою доньку і мого чоловіка. Я пішла до відділку, але вони нічого не кажуть. І вони підкинули в будинок три кіло кокаїна», - переконує жінка.

Потрощили поліцейську машину і біля лікарні родичі одного з загиблих. За те, що копи нічого не роблять.

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