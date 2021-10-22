Зупиняє серця, призводить до тромбозів та ампутацій: як мутований штам "Дельта" б'є по органах і системах

Зупиняє серця, призводить до тромбозів та ампутацій: як мутований штам "Дельта" б'є по органах і системах

Ускладнення від "Дельти" нині тільки вивчають українській лікарі.

Повністю зупиняє серця молодих і здорових, призводить до тромбозів у курців, людей з ожирінням та діабетом. Лікарі назвали ускладнення, до яких найчастіше призводить штам "Дельта". Зокрема тромбози настільки агресивні, що доводиться ампутувати кінцівки.

Про те, як мутований штам б'є по органах і системах і як вчасно діагностувати ускладнення - 22 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За словами фахівців, штам "Дельта" частіше уражає серце і це не залежить ані від віку, ані від супутніх захворювань хворих.

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Міокардити - це те ускладнення, що стали частіше помічати у інфікованих штамом "Дельта". Зазначають, що серцевий нерв запалюється саме у молодих і абсолютно здорових. У людей старшого віку "Дельта" може уражати будь-які структури серця.

Збої у серці після коронавірусу дуже легко сплутати з пост-"кодівним" станом - це задишка, і швидка втомлюваність. Кардіологиня наполягає, аби кожен, хто одужав після COVID-19 перевірив серце.

"Це є УЗД серця за місяць і за 3 місяці після одужання. Це простий і безкоштовний метод, який надає можливісьо щоб оцінити функцію серця - чи воно не постраждало. Таке дослідження можуть провести в будь-якій районній лікарні, навіть якщо нічого не турбує", - наголошує фахівчиня.

Коронавірус в Україні: лікарі назвали ускладнення, до яких найчастіше призводить штам "Дельта"

Ускладнення від "Дельти" нині тільки вивчають українській лікарі. Однак вони під час цієї хвилі вже помічають більше тромбозів, ніж у попередні спалахи коронавірусу в Україні. Аби на ранніх етапах виявити цю ваду, необхідно здавати аналіз на згортання крові.

Такий аналіз мають проходити ті, хто лікуються і в стаціонар, і вдома. Тромбози можуть розвиватися на 5 день хвороби, тому так важливо не займатися самолікуванням і отримати консультацію медика.

Лікарі фіксують, критичні стани з судинами у тих інфікованих, які страждають на ожиріння, діабет та багато палять. У них "Дельта" уражає саме кінцівки. У найскладніших випадках їх доводиться ампутувати.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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