Зупинили потяг заради дитини з інвалідністю: "Укрзалізниця" допомогла родині потрапити до "Охматдиту"
«Укрзалізниця» зробила позапланову зупинку, щоб мама з хворою дитиною змогли поїхати до «Охматдиту».
«Укрзалізниця» змінила маршрут поїзда та зупинилася в одному з сіл Хмельницької області, щоб забрати хвору дитину з інвалідністю разом із мамою та доправити їх на лікування до Києва.
Про це мати дитини Ірина Власенко розповіла в етері Сніданок з 1+1.
Через сильні снігопади жінка з донькою не могла дістатися до Хмельницького, щоб сісти на потяг до столиці та поїхати до «Охматдиту». Тому Ірина Власенко звернулася з проханням про додаткову зупинку до «Укрзалізниці».
В «Укрзалізниці» оперативно відреагували та зупинили потяг на станції в селі, де проживає родина. За словами Ірини, посадка минула без ускладнень, працівники залізниці допомогли з дитиною та навіть передали подарунок.
Нині мати з донькою перебувають в «Охматдиті». Під час попереднього візиту лікарі встановили діагноз, а цього разу дитині мають зробити МРТ, щоб визначити подальший план лікування. За прогнозами медиків, терапія буде тривалою — щонайменше на 2 років.
Ірина розповіла, що хвороба розвинулася після травми, яку донька отримала в дитячому садку. Інша дитина штовхнула її, внаслідок чого сталися два переломи — шиї та в тазу. За цим фактом триває кримінальне провадження. Наразі в дитини остеомієліт.
Щоб доглядати за донькою, жінка змушена була залишити роботу. Біологічний батько дитини — військовослужбовець, який зник безвісти 15 травня 2025 року. Її нинішній чоловік також служить у Збройних силах та рідко буває у відпустках.
Нагадаємо, аномальне похолодання та снігопади накрили Україну. Експерти прогнозують, що холодна погода триматиметься як мінімум тиждень.