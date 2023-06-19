Зусилля активізують, бо війна затягнеться: ЄС оновив обіцянку щодо боєприпасів для України

Оскільки ніхто не готовий наразі сказати, скільки триватиме війна, країни як ЄС, так і НАТО, думать і про поповнення власних запасів.

Євросоюз готується прискорити постачання Україні боєприпасів, про це в інтерв’ю виданню "Льо Парізьєн" сказав профільний єврокомісар, відповідальний за роботу промисловості. Свій оборонпром ЄС якраз намагається поставити на воєнні рейки, щоб він міг виробляти скільки снарядів, скільки необхідно задля того, щоби склади країн ЄС не порожніли, повідомляє кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряни Степаненко для ТСН.

Щоби підтримати український контрнаступ, від якого, як наголошує низка лідерів ЄС, залежить справедливий мир, в ЄС готуються прискорити доставку зброї й боєприпасів на передову.

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Профільний єврокомісар, відповідальний за роботу оборонпрому, запевнив: зусилля активізують, адже це війна високої інтенсивності, в якій снаряди відіграють вирішальну роль. Він додав, що у ЄС свідомі того, що бойові дії в Україні можуть затягнутись іще на кілька місяців, а то й довше, й готуються до цього. Й нагадав про домовленість країн Євросоюзу передати Україні мільйон снарядів упродовж 12 місяців - боєприпасів великого калібру, протитанкові ракети NLAW та снаряди для переносних зенітно-ракетних комплексів.

Місяць тому топдипломат ЄС говорив, що п’ята частина обіцянки виконана, понад 200 тисяч снарядів в Україні. Але, як сказав в коментарі виданню минулого тижня в Брюсселі міністр оборони Резніков, Росія досі зберігає значний потенціал, вистрілюючи в рази більше боєприпасів, аніж Україна. Відтак, аби не допускати в неї снарядного голоду, потреба в тому, щоби підтримувати зброю ЗСУ зарядженою, не втрачає своєї актуальності.

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