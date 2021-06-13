Зустріч Байдена і Путіна: які козирі повезе до Женеви американський президент

Переговори в Женеві вочевидь будуть складними для обох сторін.

Уже за три дні у Женеві, на нейтральній території, має відбутися перша зустріч віч-на-віч нового очільника Сполучених Штатів і Росії. І заходи безпеки настільки серйозні, що Швейцарія частково закриє на цей час повітряний простір. А містян влада Женеви попросила 16-го червня не виходити на роботу і попрацювати дистанційно.

Спільну політику щодо Кремля Байден уже узгодив із партнерами по Великій сімці: їхній Саміт сьогодні завершився в Британії, у графстві Корнуолл.

Про що домовилися най-впливовіші політики планети і які козирі повезе Байден до Женеви - 13 червня йдеться в сюжеті ТСН. Тиждень.

Гарно вимощена біла доріжка через пляж до зали перемов, вечірні барбекю на березі, ранкові пробіжки британського прем’єра й спеціально до саміту замовлений у місцевих майстрів шоколад із морською сіллю.

Про те, що тут триває саміт найпотужніших економік світу і наймогутніших людей планети нагадують хіба що протести і гігантська кількість озброєних і насторжених правоохоронців, які слідкують за усім і з суші, й з моря.

Велика сімка віч-на-віч зустрічається уперше за два роки. Заважала вбивча пандемія.

Й уперше за кілька років жодних розмов про відновлення вісімки. Й не спроста. Бо саме у цій майже курортній атмосфері говорять не лише про вірус та відновлення економіки, глобальне потепління чи допомогу нужденним. Саме за три дні тут мали вирішити що ж робити далі з агресоркою, як змусити Росію дотримуватися міжнародного права. І як реагувати на постійні спроби Кремля дестабілізувати ситуацію у світі та розколоти єдність Заходу

Байден не новачок у політиці. Утім саме вперше на такому саміті у ролі глави Білого дому. Тому за кожним його словом ретельно стежать усі. І друзі і вороги . Російські ЗМІ з задоволенням цитують американські статті із заголовкам "Путін зжере Байдена". Всі хочуть знати - наскільки далеко він готовий піти, аби стримати Росію. Або ж що готовий зробити, аби втримати економічний наступ Китаю.

"Ця поїздка по суті стане тим фундаментальним поштовхом зовнішньої політики Джо Байдена – зібрати світові демократії для вирішення великих викликів нашого часу", - заначив Джейк Салліван, радник із питань національної безпеки.

На таких зустрічах поміж офіційних послань – важливі не тільки слова. Байден з Ангелою Меркель хоч і всміхаються, утім тримаються на відстані. Канцлерка не приховує, від Штатів очікує повного зняття тих санкцій, які гальмують добудову "Північного потоку-2". І коротких перемов у Корнуоллі для вирішення цього питання не вистачило. Уже за місяць канцлерка полетить до Вашингтона.

А ось з Макроном у Байдена досить теплі стосунки.

Й схоже, головний американський меседж на цій зустрічі вирішила усього в одному слові перша леді США Джил Байден. Тут одразу ж усі згадали Меланію Трамп із її курткою "Мені правда байдуже, а вам?", яку вона одягла під час відвідин центру для дітей нелегальних мігрантів.

"Що ви хотіли сказати тим меседжем, у вас на жакеті? - Любов? Що ж, гадаю, ми привезли любов з Америки. Ми б хотіли принести єдність, це зараз так важливо", - зазначила Джил.

Й частина цієї любові – захист національних інтересів. Сімка цього разу вкрай скупа на коментарі. З неофіційних джерел вдається дізнатися, на саміті лідери домовилися про глобальний інфраструктурний проєкт. На нього знадобляться не мільярди. І навіть не десятки а сотні мільярдів доларів. Така ціна наміру – створити противагу новому шовковому шляху Китаю. Ще вісім років тому Піднебесна запустила вкрай вигідний проєкт "Один пояс, один шлях", інвестувала в економіку майже сотні держав, чим значно розширила свій економічний та політичний вплив на усіх континентах. Й от тепер призупинити цю експансію спробує сімка.

Та найцікавіше у цих перемовах ми дізнаємося вже за три дні. Байден летить у Женеву на особисту зустріч із Путіним. Очевидно, що озвучуватиме не лише суто американську позицію, але й те, про що домовилися за зачиненими дверима із партнерами у графстві Корнуолл.

Допоки західна преса робить ставки чия ж візьме на перемовах, Джил запевняє – Байден тримає свої козирі.

"Думаю, він дуже добре підготовлений. Він тижнями готувався до цих зустрічей. Він знав більшість лідерів, із якими тут. І Джо любить міжнародну політику. Це його сила. Чорт його бери, та він же перепідготовлений", - говорить вона.

Та й Путін підготувався не менш ретельно. Напередодні зустрічі з Байденом прирівняв Навального і його фонд ледь не до терористів. І саме це, мабуть, мав би бути знак для західних держав - нікому не дозволю втручатись у внутрішню політику Росії. Добудова "Північного потоку" дає йому підставу вважати, що він здатен прогинати світ під себе. А всі хто думали інакше - знищенні.

Після лікування у Німеччині Навальний повертався з повною впевненістю, Захід завжди його захистить. Навряд чи хтось очікував, що Кремль готовий був зайти настільки далеко. Тепер отруєний ним Навальний - ще сидить у в'язниці, його фонд боротьби з корупцією – став екстремістською організацією. Навіть у роботі його штабів російський суд знайшов підривну діяльність, а це означає на жодні вибори тепер соратників Навального не допустять у кращому випадку. Чимало з них – уже за ґратами. Й головне питання, чи ризикне Захід власними бізнес-проєктами з Кремлем, аби допомогти російським опозиціонерам?

Новини тижня: яку політику щодо Кремля було узгоджено США та Великою сімкою

Напередодні зустрічі з Байденом, журналіст телеканалу ЕН-Бі-Сі поставив Путіну пряме запитання, на яке колись ствердно відповів Байден.

– Покійний сенатор Джон Маккейн називав вас убивцею. Коли президентові Трампу говорили, що ви убивця, то він не заперечував. Коли президента Байдена запитали чи він вірить, що ви убивця, то він сказав так. Містере президенте, ви убивця?

– За роки своєї роботи, я звик до нападів з усіх боків під різними приводами, різним калібром та жорстокістю. Й жоден з них мене не дивує.

– Не думаю, що я почув відповідь на запитання.

Путін уже заявив, що найкращим результатом зустрічі - вважає відновлення хоч якихось механізмів стратегічної співпраці. Але радий уже особистим контактам. Переговори в Женеві вочевидь будуть складними для обох сторін. Маневрів для компромісів, без утрати власних інтересів, майже не залишилося. США та Росія опинилися по геть різні боки світового порядку. Та річ у тім, що розмінною монетою в цьому протистоянні можемо опинитися саме Україна.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання