Зустріч Байдена з Путіним: про що говоритимуть й на що очікувати від переговорів

Першим на віллу Ла Гранж за планом мав прибути російський президент Володимир Путін.
У Женеві розпочинається зустріч американського президента Джо Байдена з російським очільником Володимиром Путіним. Вони знайомі, однак вперше зустрічаються як глави держав.
Зазначає кореспондент «Радіо Свобода» Григорія Жигалова спеціально для ТСН.
Першим на віллу Ла Гранж за планом мав прибути російський президент Володимир Путін. Саме його кортеж першим попрямував туди просто в ефірі випуску ТСН. Далі — президнет США Джо Байден. І це попри те, що Байден приземлився у Женеві ще напередодні. А Володимир Путін вилетів тільки вранці.
Журналісти не виключають, що служби протоколу сформували план саме таким чином, бо Володимир Путін відомий своєю звичкою запізнюватися.
Відомо, що переговори триватимуть чотири-п’ять годин — це за планом. Але також відомо, що передбачити реальний час зустрічі інколи дуже складно, і все буде залежати від того, що відбуватиметься у стінах вілли Ла Грандж.
А список питань, які мають обговорити обидва лідери дуже широкий, і не на одну годину. Особливо враховуючи, що російсько-американські відносини сьогодні часто називають найнапруженішими з часів холодної війни:
- Відносини між двома країнами. Американці звинувачують росіян у кібератаках, у спробах вплинути на вибори.
- Питання, в яких обидві країни все ж таки можуть знайти спільну мову і посилити співпрацю. Це і контроль над озброєнням. І виробництво вакцин від коронавірусу. І спільна боротьба зі змінами клімату.
- Міжнародні питання. Байден приїхав на цю зустріч із цілою коаліцією демократичних країн за спиною. Коаліцією проти автократичних режимів, серед яких в першу чергу згадують Росію та Китай.
- І у міжнародному блоку — і дії Росії в Україні. І ситуація в Білорусі, на Близькому Сході, в Сирії, в Лівії.
Прориву після цієї зустрічі не очікують. Як сказав президент США Байден журналістам під час перельоту з Брюсселя в Женеву: «Ми не очікуємо від цієї зустрічі великого набору результатів».
Водночас в Вашингтоні очікують після цієї зустрічі мати передбачуваніші відносини із Москвою. Принаймні публічно, такі ж цілі озвучують і в Москві.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ІСТОРИЧНОГО САМІТУ В ЖЕНЕВІ