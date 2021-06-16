Зустріч Байдена з Путіним: про що говоритимуть й на що очікувати від переговорів

Першим на віллу Ла Гранж за планом мав прибути російський президент Володимир Путін.

У Женеві розпочинається зустріч американського президента Джо Байдена з російським очільником Володимиром Путіним. Вони знайомі, однак вперше зустрічаються як глави держав.

Зазначає кореспондент «Радіо Свобода» Григорія Жигалова спеціально для ТСН.

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Першим на віллу Ла Гранж за планом мав прибути російський президент Володимир Путін. Саме його кортеж першим попрямував туди просто в ефірі випуску ТСН. Далі — президнет США Джо Байден. І це попри те, що Байден приземлився у Женеві ще напередодні. А Володимир Путін вилетів тільки вранці.

Журналісти не виключають, що служби протоколу сформували план саме таким чином, бо Володимир Путін відомий своєю звичкою запізнюватися.

Відомо, що переговори триватимуть чотири-п’ять годин — це за планом. Але також відомо, що передбачити реальний час зустрічі інколи дуже складно, і все буде залежати від того, що відбуватиметься у стінах вілли Ла Грандж.

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А список питань, які мають обговорити обидва лідери дуже широкий, і не на одну годину. Особливо враховуючи, що російсько-американські відносини сьогодні часто називають найнапруженішими з часів холодної війни:

- Відносини між двома країнами. Американці звинувачують росіян у кібератаках, у спробах вплинути на вибори.

- Питання, в яких обидві країни все ж таки можуть знайти спільну мову і посилити співпрацю. Це і контроль над озброєнням. І виробництво вакцин від коронавірусу. І спільна боротьба зі змінами клімату.

- Міжнародні питання. Байден приїхав на цю зустріч із цілою коаліцією демократичних країн за спиною. Коаліцією проти автократичних режимів, серед яких в першу чергу згадують Росію та Китай.

- І у міжнародному блоку — і дії Росії в Україні. І ситуація в Білорусі, на Близькому Сході, в Сирії, в Лівії.

Прориву після цієї зустрічі не очікують. Як сказав президент США Байден журналістам під час перельоту з Брюсселя в Женеву: «Ми не очікуємо від цієї зустрічі великого набору результатів».

Водночас в Вашингтоні очікують після цієї зустрічі мати передбачуваніші відносини із Москвою. Принаймні публічно, такі ж цілі озвучують і в Москві.

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