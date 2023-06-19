Зустріч Блінкена зі Сі Цзіньпіном: дипломати оприлюднили перші результати історичних переговорів

Головним підсумком за результатами цих двох днів держсекретар США назвав те, що їм в принципі вдалося відновити діалог

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів у Пекіні зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Відносини двох країн - на найгіршому від моменту встановлення 1979-го році рівні, - це вже оцінка міністра закордонних справ КНР Цінь Гана, йдеться в ТСН.

Ентоні Блінкен провів 30-хвилинну зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. До останнього її не підтверджували офіційно, її не було в офіційному графіку держсекретаря. Її підтвердили лише за годину до початку. CNN уже постфактум, коли зустріч відбулася, писали, що ось ця невизначеність, чи буде зустріч Сі та Блінкена, лише підкреслила напруженість двосторонніх відносини, і що, якби ця зустріч не відбулася у Вашингтоні - це сприймалося би як неповага.

Тональність розмови, наскільки можна судити із офіційних повідомлень, розповсюджених сторонами, була достатньо прохолодною. Блінкен констатував, що світу потрібні стабільні стосунки США та Китаю і що вони впливають на майбутню долю людства. Сі Цзінпін відповів, що Китай поважає США, але так само, мовляв, і Штати повинні поважати їх і не завдавати шкоди законним інтересам Китаю.

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Головним підсумком за результатами цих двох днів держсекретар США назвав те, що їм впринципі вдалося відновити діалог, і як кажуть американські дипломати - «тримати канали комунікації відкритими». “Ми не маємо ілюзій щодо складності цих відносин. Є багато питань, щодо яких ми глибоко, навіть категорично не погоджуємося. Ми завжди вживатимемо найкращих дій для обстоювання інтересів американського народу. Але Сполучені Штати мають довгу історію успішного ведення складних, важливих відносин за допомогою дипломатії. Це відповідальність обох країн знайти шлях вперед. І це як у наших інтересах, так і в інтересах світу”, - зазначив Блінкен.

Значно триваліші зустрічі були із міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом - понад 7 годин, і майже 3 із топдипломатом Вань І.

Нагадаємо, що стосунки Китаю та Сполучених Штатів перебувають на найнижчому, з моменту встановлення, рівні - це оцінка міністра закордонних справ Китаю. Останнім часом відносини лише погіршувалися.

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