Зустріч Кулеби та Блінкена: чим важлива Хартія стратегічного партнерства зі США для України

Зустріч Кулеби та Блінкена: чим важлива Хартія стратегічного партнерства зі США для України

Зустріч політиків завершиться підписанням оновленої Хартії стратегічного партнерства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться сьогодні зі своїм американським колегою — державним секретарем Ентоні Блінкеном. У Вашингтоні засідатиме міждержавна комісія стратегічного партнерства. Вона має визначити порядок денний у стосунках між Україною та США на наступні 10 років.

Про це йдеться 10 листопада у сюжеті ТСН.19:30.

Зустріч міністра Дмитра Кулеби та державного секретаря Ентоні Блінкена ознаменує завершальний етап роботи над новою Хартією стратегічного партнерства, що буде підписана сьогодні.

Хартія — це стратегічний документ, який визначає спільний порядок денний у стосунках між Україною та США на наступні 10 років. Попередня була підписана ще 2008 року і відтоді дуже багато чого змінилося у світових реаліях.

Дмитро Кулеба розповів, що те коло питань, яке він збирається обговорити із Ентоні Блінкеним, зводиться насправді до одного — безпека у військовій, енергетичній та економічній сферах та Росія як головний дестабілізаційний фактор.

Минулого тижня Москву відвідав директор ЦРУ Вільям Бернз. як повідомляло СNN із посиланням на власні джерела, його метою було попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням військової присутності РФ на кордоні з Україною.

Наступний аспект — енергетична безпека. Як відомо, Росія зараз скоротила поставки газу до Європи, прямо вказуючи, що зможе їх збільшити, коли запрацює їхній "Північний потік-2", хоча цілком реально їх прокачувати через Українську ГТС. Відтак ціни на газ у Европі значно виросли, а запаси скоротилися. Про недопустимість цієї ситуації президент Джо Байден минулого місяця говорив на полях саміту G20 з Ангелою Меркель. Цю тему обговорить з Блінкеном і український міністр Дмитро Кулеба.

"Безумовно, та енергетична криза, яку Росія зараз створила в Європі, це і є використання газу як зброї. Ми дуже добре пам‘ятаємо спільну заяву США і Німеччини, де було написано, що коли Росія почне використовувати енергію як зброю у міжнародних відносинах, то Німеччина вдасться до рішучих дій. Ми вдячні Німеччині за послідовну підтримку України, але в нас питання: що власне відбувається? Як діяти, щоб вказати Росії на її місце", — сказав Кулеба.

Зустріч міністра Дмитра Кулеби та державного секретаря Ентоні Блінкена завершиться підписанням оновленої хартії стратегічного партнерства. Після чого Блінкена та Кулеба дадуть спільну пресконференцію.

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