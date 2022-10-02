Зустріч Лукашенка та Путіна в Сочі: про що говорили диктатори та чого хотів президент РФ - експерт

Під час останньої зустрічі Путін промивав "Лукашенка" по максимуму, оскільки Білорусь – один із небагатьох союзників Росії у війні проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 вересня прибув до Сочі, де зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили співпрацю в економічній сфері та зробили низку політичних заяв.

Що насправді обговорювали диктатори в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Перше і найголовніше питання, яке обговорювали Путін та Лукашенко, – це "референдуми", визнання/невизнання, анексія територій.

Експерт наголосив, що риторика Лукашенка може змінитись після повернення до Мінська, адже він буде обговорювати все зі своїми радниками, своїм оточенням.

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"Друга частина – це забезпечення російських військ. Це означає продаж зброї, боєприпасів тощо. Не тому що Росії цього катастрофічно не вистачає, просто у Білорусі цього багато. Хочу нагадати, що білоруські склади, як і на території України, були розраховані під наступ на територію Європи. Міністерство оборони нещодавно опублікувало відео, що навіть на 25-му арсеналі, де база зберігання ракетно-артилерійського озброєння, раптово почали ремонтувати автомати "Калашникова" старі", - зазначив він.

За його словами, у білоруського війська цього добра вистачає, і це означає, що якщо ти це обслуговуєш, то кладеш це на склади, або будеш комусь передавати.

"Третє, це те про що вже йшла мова, що можливо текстильні підприємства Білорусі будуть шити форму для російської армії. Це, з точки зору економіки, можливо і реально, тому що Росія майже немає власної легкої промисловості, а у Білорусі є, причому досвід роботи на військових замовленнях. Я хочу нагадати, що ще 2020 року підприємства Білорусі виконували замовлення на пошим форми для австрійської поліції", - розповів він.

Нагадаємо, українські військові підготувалися до можливого наступу з боку Білорусі (фото).

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