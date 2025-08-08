Зустріч Путіна та Трампа і розмови про закінчення війни в Україні: усі подробиці

Путін і Трамп

Сьогодні президент США Дональд Трамп мав оголосити своє рішення стосовно вторинних санкцій проти країн, що купують російську нафту. Але цього, найпевніше, не станеться: спершу Трамп хоче послухати, що скаже йому Путін.

У Вашингтоні ані дату, ані місце зустрічі наразі не називають. Президент Трамп сказав лише, що зустрітися із ним забажав Путін і він готовий до контакту, щоб зупинити кровопролиття в Україні. У кремлі своєю чергою запевняють — переговори вже найближчими днями і навіть називають можливу країну проведення.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко

Зустріч Путіна та Трампа: що відомо

Очікування зустрічі Трампа та Путіна найактивніше підігрівають у Кремлі. Після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви першими про можливість переговорів у форматі віч-на-віч повідомили західні ЗМІ із посиланням на джерела. Вони стверджують, сам Дональд Трамп нібито розповів про це західним лідерам та президенту України під час групового дзвінка у середу. Але на офіційному рівні Вашингтон це не підтвердив. Президент Трамп сказав лише, що шанси на зустріч хороші.

Натомість російські посадовці, включаючи радника Путіна - Ушакова і спецпредставника Дімітрієва наперебій рапортували — зустріч може відбутися вже в найближчі дні. Путін на запитання про переговори наступного тижня ствердно хитає головою і припускає, що майданчиком можуть стати Обʼєднані Арабські Емірати. Головний акцент на тому, що бажання побачитися було обопільним.

Що пишуть західні ЗМІ

Але ентузіазму щодо цієї зустрічі з американського боку, принаймі публічно, менше. ВиданняNew York Post навіть повідомило — Трамп начебто готовий говорити із Путіним, якщо той також говоритиме із Зеленським. Російський диктатор таку можливість напередодні вкотре відкинув: мовляв, потрібні передумови, а до них — далеко. Втім сам Трамп таку вимогу для Путіна згодом заперечив.

Що саме пообіцяв Путін спрецпредставнику Віткоффу під час зустрічі у середу, в результаті чого Трамп заявив про значний прогрес у переговорах, залишається невідомим.

Bloomberg цього тижня публікував інформацію про можливе повітряне перемирʼя, у цілому вигідне Путіну. Він начебто готовий припинити терор українських міст дронами та ракетами, що не має військової цінності. Якщо Київ не запускатиме свої дрони по російських заводах та нафтопереробці, що обслуговують військово-промисловий комплекс.

Польське видання Onet повідомляє, що Віткофф нібито приїжджав із пропозицію Путіну припинити вогонь в обмін на визнання окупованих територій і відтермінування цього питання на 49 або 99 років. В результаті Кремль позбудеться більшості санкцій і в перспективі повернеться на енергетичний ринок.

Реакція України

Які б версії з цього приводу не зʼявлялися в інформаційному просторі, навчений досвідом президент України переговорний процес цього тижня коментував стримано і постійно відзначав поінформованість і залученість президента Сполучених Штатів.

Ще одна обставина — Путін не хоче, щоб у переговорах брали участь також і європейські лідери. Але витіснити їх з переговорного процесу тепер не просто: відколи США припинили постачати зброю Україні безкоштовно, країни ЄС купують її для нас у Вашингтона. Лише цього тижня стало відомо про контракти США із Нідерландами, Швецією, Норвегією та Данією на понад мільярд доларів. Президент України напередодні говорив із партнерами телефоном і координував зусилля.

Ультиматум Трампа

Тим часом сьогодні спливає ультиматум Трампа: 8 серпня він обіцяв запровадити вторинні санкції проти країн, що купують російську нафту. Видання Axios пише — європейські лідери після розмови із президентом США у середу залишилися розгубленими: вони так і не зрозуміли, чи його наміри про мита для Індії і Китаю і досі актуальні.

Трамп вже розпорядився запровадити мита та штрафи для Індії, яка перепродує російську нафту, вони мають набути чинності за 3 тижні і сягнуть 50%. Китай, який є найбільшим покупцем російських енергоресурсів, поки не чіпають.

Сам Трамп, схоже, увійшов у смак тримати напругу за допомогою невизначеності і погроз. Період освідчень і публічних заманливих пропозицій Путіну скінчився. Але час рішучих дій — не настав.

