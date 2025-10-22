Зустріч Путіна та Трампа зірвалась: що заявили у РФ і США та чому генсек НАТО терміново прилетів до Вашингтона

Путін і Трамп / © Associated Press

Підготовка до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії призупинена на невизначений час. Це підтвердив сам Дональд Трамп. Додавши: «не хочу, щоб зустріч була марною». Та взяв два дні на роздуми, після яких пообіцяв оголосити про подальші плани.

Джерела в його адміністрації запевняють: уже перша телефонна розмова між державним секретарем Марко Рубіо і російським міністром Сергієм Лавровим цього тижня засвідчила: росіяни не змінили своїх вимог і не готові до поступок.

Тож у Держдепартаменті вирішили: поки що роботу над зустріччю не просувати.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Путін не зустрінеться з Трампом

Ідея провести другу двосторонню зустріч із Путіним не прожила і тижня. Минулого четверга Трамп поговорив із російським правителем по телефону і оголосив — за два тижні або близько того вони зустрінуться у Будапешті. Висосопоставлений чиновник Білого дому, який спілкувався із журналістами на умовах анонімності, напередодні заявив — підготовка до саміту призупинена. Чекати його у найближчому майбутньому — не варто. Дональд Трамп це фактично підтвердив, пояснивши, що не хоче марнувати час.

«Багато чого відбувається на фронті між Україною та Росією. І ми повідомимо протягом наступних двох днів, що ми робимо», — заявив Трамп.

Зустрічі на найвищому рівні поки не буде, тому що порозуміння не знайшли навіть на нижчих щаблях. Держсекретар Рубіо та міністр закордонних справ Лавров у понеділок поговорили по телефону і стало зрозуміло, що анонсована президентом США їхня зустріч цього тижня неможлива.

CNN пише: розмова засвідчила, що позиція Росії практично не змінилася із часів зустрічі на Алясці. Але видання не виключає, що міністри зроблять ще одну спробу поговорити цього тижня.

Хоча США назвали розмову «продуктивною», джерело, знайоме з цим питанням, повідомило CNN, що в результаті чиновники залишилися із враженням, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції, і виникло відчуття, що Рубіо навряд чи рекомендуватиме просувати зустріч Путіна та Трампа наступного тижня.

Російський міністр Лавров у вівторок підтвердив — вони не погодяться на припинення вогню, бо, мовляв, хочуть змістовного рішення щодо усунення першопричин війни. Агенція «Ройтерз» переповідає із посиланням на джерела: після телефонної розмови Трампа і Путіна росіяни передали американцям неофіційний документ, в якому були ті самі умови, що і раніше: зокрема, віддати їм увесь Донбас без бою і заборонити НАТО розгортати свої сили в Україні навіть після завершення бойових дій. Сам Дональд Трамп публічно не поклав відповідальність за зірваний саміт ні на кого конкретно. А от спікер палати представників Конгресу Майк Джонсон, який спілкувався із президентом, висловився критично щодо Росії.

«Не очікую, що це буде прийнято під час шатдауну, але серед республіканців Палати представників і Сенату, можу вам сказати, є великий апетит до жорстких санкцій проти Росії. Президент, як ви знаєте, і можете вірити йому на слово, втратив терпіння стосовно Путіна, він не є добросовісним діячем, очевидно, він агресор у несправедливій війні, і їй потрібно покласти край», — заявив він.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у зверненні у вівторок повторив: він підтримує останню озвучену публічно пропозицію Дональда Трампа — заморозити поточну лінію фронту і розпочати переговори.

«Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас — для України — стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання — питання далекобійності — дає, можливо, незамінний ключ до миру. Що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну», — заявив він.

На тлі цих новин до Вашингтона екстрено прилетів Генсек НАТО Марк Рютте. Він зустрінеться із Дональдом Трампом — повідомили в Альянсі. Але зустріч має бути закритою для преси.

