Зустріч Сі Цзіньпіна, Путіна та Кім Чен Ина: про що вони говорили і яке "привітання" надіслав їм Трамп

Путін, Сі Цзіньпін і Трамп / © ТСН.ua

Військовий парад у Пекіні став першим місцем, де Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин з’явилися на публіці разом. А Дональд Трамп надіслав їм вітання.

Про це йдеться у матеріалі міжнародної оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

Історична іронія: парадом, присвяченим 80-річниці закінчення Другої світової війни, цементується блок, який готується до Третьої світової.

Уперше вони з’являються на камери разом: Сі Цзіньпін і двоє його найулюбленіших гостей: Кім Чен Ин і Володимир Путін. Тут є й інші гості — президент Індонезії, однак сидіти пліч-о-пліч із керманичем Китаю випало диктаторам двох найзалежніших від нього зараз держав.

«Тільки коли нації і народи ставитимуться одне до одного, як до рівних, житимуть разом у гармонії та підтримуватимуть одне одного, ми матимемо спільну безпеку і знищимо корінні причини війни», — заявив Сі Цзіньпін.

У той самий час, як вони всідаються на чільній трибуні і спостерігають за китайськими ракетами, до України залітають російські. Але ставлення до інших народів, як до рівних, Китай розуміє по-своєму. Це одна з найстарших імперій світу, яка звикла вважати себе центром світопорядку.

Після Другої світової комуністична партія, яка, зрештою, не без допомоги Радянського Союзу остаточно замінила собою монархію в Китаї, опинилася в повній ізоляції. Так тривало аж до 70-х років минулого століття, і лише за американського президента Ніксона, який дочекався, доки Пекін розсвариться з Москвою, стосунки почали теплішати. Визнання Тайваню правонаступником єдиного Китаю змінилося на визнання Китаю і одночасне визнання де-факто незалежності острова Тайвань. Повернути його під владу материка — це одне з основних завдань, яке ставить собі Сі Цзіньпін.

Він чудово знає, що в Тайвані за цим парадом спостерігають з не меншою тривогою, ніж за повномасштабною російською війною в Україні. Саме тому Сі Цзіньпін радо вітає у себе Путіна одразу після того, як американський президент Дональд Трамп на Алясці і в числених заявах пізніше зробив усе можливе, щоб додати російському диктаторові розтрачений за роки ізоляції міжнародний рейтинг.

Серед іншої військової техніки на параді демонструють два безпілотні підводні човни. Вони можуть бути обладнані торпедами чи мінами або виконувати розвідувальні функції. Все для того, щоб острів Тайвань почувався максимально некомфортно.

«Я думаю, що ці троє — Сі, Путін і Кім, які показуються разом, — це демонстрація того, що Тайвань можуть хотіти захопити силою і загрожувати західним країнам, усім показати, що вони об’єднують сили», — каже тайванець Чень Ґочень.

Реакції від Євросоюзу наразі немає, Японія стежить за парадом без коментарів, а американський президент Дональд Трамп у своїй соцмережі нагадав Сі Цзіньпіну, що Сполучені Штати допомогли Китаю звільнитися від японської окупації, і попросив «передати Кіму з Путіним великі вітання в той час, як усі троє змовляються проти Америки».

Сполучені Штати досі мають з Тайванем затверджений Конгресом договір про допомогу. Однак спостерігаючи за поведінкою Трампа відтоді, як він повернувся до Білого дому, зокрема за його поводженням з Україною, будь-який інший американський союзник на планеті має будь-що, окрім упевненості в тому, що США дотримаються узятих на себе зобов’язань у разі біди. А отже, залякування Сі Цзіньпіна влучає просто в ціль.

