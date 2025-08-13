ТСН у соціальних мережах

Зустріч Трампа і Путіна: де відбудуться переговори і що відомо про останні заяви

На військовій базі на Алясці відбудеться зустріч Трампа і Путіна.

Автор публікації
Катерина Федорченко
Трамп і Путін

Трамп і Путін / © ТСН

«Вправою на слухання» — назвали майбутню розмову Трампа з Путіним у Білому домі. Ймовірно, таким чином намагаючись знизити рівень очікувань від неї. Адже до цього йшлося про те, що на переговорах президентів, можливо, навіть удасться досягти прогресу щодо зупинки війни в Україні.

Місцем зустрічі стане військова база «Елмендорф-Річардсон» у місті Анкоридж.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

На Алясці відбудеться перша з 2021 року зустріч Трампа і Путіна. Об’єднана військова база «Елмендорф-Річардсон» у місті Анкоридж — закритий об’єкт. А сама Аляска — надзвичайно зручне місце для російського диктатора. Сполучені Штати не є країною-учасницею Римського статуту, отже на цій території Путіну не загрожує арешт за виданим Міжнародним кримінальним судом ордером за незаконні депортації українських дітей, який досі чинний.

Поки деталі зустрічі ще узгоджують, у Білому Домі заявили — говоритимуть Трамп і Путін віч-на-віч. Цю майбутню зустріч там вже називали «вправою на слухання» для американського президента. І таким чином — пом’якшили очікування від цих переговорів щодо значного прогресу з припинення вогню.

Водночас, колишній радник Трампа з національної безпеки за першої каденції Джон Болтон вважає, Путін на зустрічі буде прихильним до пропозицій Трампа. Адже сподіватиметься зробити косметичні поступки та схилити президента США на свій бік. Болтон наголошує — на відміну від російського, американський президент сприймає політику як особисте.

За словами Джона Болтона, глава Білого Дому переважно покладається на своє чуття як бізнесмена — чи зможе він укласти угоду. Про цей говорив і сам Трамп.

Ні президента України — держави, якої переговори стосуються безпосередньо, ані європейських лідерів — Трамп до участі у зустрічі не запросив. Втім, обіцяє — пізніше організує зустріч Зеленського і Путіна, за своєї участі або без. І одразу після переговорів у пʼятницю проведе переговори із європейцями та Зеленським.

Трамп продовжує наполягати, що бачить у перспективі якийсь територіальний розмін, коли певні території мають повернутися до України, але іншими доведеться пожертвувати. Тут дві обставини — перша: жодне джерело серед учасників переговорів не дає навіть натяку, що Путін збирається відпустити якісь окуповані українські землі, навпаки, він хоче, щоб Україна без бою віддала йому увесь Донбас. Друга — Зеленський відмовився від територіальних поступок окупанту, аргументуючи це не просто своїми емоціями — Конституцією, що не передбачає таких розмінів. І це не на жарт дратує Трампа.

