Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: чи варто очікувати закінчення війни в Україні

Трамп і Путін / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс напередодні заявив, що зустріч Володимира Зеленського із Путіним поки недоцільна.

Про це він сказав на тлі чуток, начебто Білий дім розглядає можливість запросити на Аляску цієї пʼятниці також і президента Зеленського. Водночас США працюють над організацією тристоронньої зустрічі згодом, сказав Венс.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

До зустрічі на Алясці залишається 4 дні, а питань, що саме там відбудеться, окрім того, що Трамп та Путін поговорять віч-на-віч, стає дедалі більше. Минулої пʼятниці президент США оголосив — буде обмін українськими територіями: деякі, з його слів, повернуться під контроль Києва, інші будуть обміняні. І президенту України, мовляв, слід підготуватися до того, що доведеться щось підписати. Володимир Зеленський відповів — на це можна не розраховувати, жодних територіальних подарунків окупанту не буде.



Але інтрига, що саме мав на увазі Трамп, залишилася. The Wall Street Journal пише: зіпсутий телефон влаштував головний переговорник із Путіним Стів Віткофф. Він під час групового дзвінка розповів європейським лідерам: Росія хоче, щоб українські військові повністю вийшли з Донеччини та Луганщини. Після цього Путін нібито готовий заморозити фронт. А от стосовно кремлівських апетитів на Запоріжжя та Херсонщину Віткофф геть заплутав колег, у наслідок чого дехто із них подумав, ніби Росія готова повернути Україні контроль над Запоріжжям та Херсонщиною.

“Офіційні особи, яких адміністрація Трампа інформувала по телефону у середу та четвер, залишилися із протилежними враженнями стосовно того, чи має Путін намір заморозити поточну лінію фронту чи повністю вийти із цих регіонів. Американський посадовець сказав, що Путін закликає до зупинки війни на поточних лініях фронту в обох регіонах. А потім Росія буде вести переговори з Україною про обмін територіями, прагнучи повного контролю Москви над Запоріжжям та Херсонщиною. Не зрозуміло, які території Україна мала би отримати натомість”, - йдеться у сюжеті ТСН.



Після того, як Зеленський повторив, що не подарує окупантам нічого, питання про територіальні розміни як основу переговорів Трампа та Путіна здається неактуальним. Європейські лідери також підписали публічну заяву, в якій ідеться — державні кордони не повинні змінюватися силою, а шлях до миру не можна визначати без України.

Але віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс у недільному інтервʼю продовжив наполягати — під час зустрічі на Алясці будуть ухвалені якісь рішення, що не зроблять щасливими ані Росію, ані Україну, але дозволять їм жити у відносному мирі. Участь Зеленського у пʼятничній зустрічі Венс назвав недоцільною, попри те, що низка американських ЗМІ із посиланням на джерела у Білому домі повідомили: таку можливість все ще розглядають. Віцепрезидент заявив, що США вже працюють над організацією тристоронніх переговорів Трампа Зеленського та Путіна.

Про те, що гарантуватиме тривалий мир, якщо він таки буде встановлений, наразі не йдеться. Комічний факт наводить The Wall Street Journal — Путін нібито пообіцяв Віткоффу, що Росія ухвалить якийсь документ, де візьме на себе зобовʼязання не нападати більше на Україну чи Європу, до чого європейські лідери поставилися із великим скепсисом. Генсек НАТО Марк Рютте у неділю заявив — Росія залишається для них довгостроковою загрозою. А зустріч Трампа із Путіним радить сприймати як своєрідне випробування.

Президент Зеленський у комунікаціях зі Штатами намагається пройти по тонкому: з одного боку невтомно дякує Трампу за залученість, з іншого каже — Путін його дурить.

