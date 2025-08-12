ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1937
Час на прочитання
2 хв

Зустріч Трампа і Путіна: про що заявив президент США і чому знову накинувся на Зеленського

15 серпня запланована зустріч Трампа і Путіна на Алясці.

Автор публікації
Ольга Кошеленко
Трамп і Путін

Трамп і Путін / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп напередодні двічі обмовився, заявивши, що у пʼятницю їде до Росії. У Білому домі оперативно пояснили — помилився, зустріч відбудеться на Алясці.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Напередодні Трамп заявив, що їде до Росії, щоб зустрітись із Путіним. Проте згодом це спростували: зустріч відбудеться на Алясці. І Трамп остаточно дав зрозуміти — ані Зеленського, ані лідерів ЄС він не запрошує. Мовляв, хоче сам все зрозуміти про Путіна, і за перші дві хвилини розмови визначить його наміри. Хоча відомо, що сам Путін не хоче зустрічатися ані з Зеленським, ані з європейськими лідерами. Але президент США обіцяє — пізніше організує зустріч Зеленського і Путіна, за своєї участі або без. І одразу після переговорів у пʼятницю проведе переговори із європейцями та Зеленським.

Трамп продовжує наполягати, що бачить у перспективі якийсь територіальний розмін, коли певні території мають повернутися до України, але іншими доведеться пожертвувати. Тут дві обставини — перша: жодне джерело серед учасників переговорів не дає навіть натяку, що Путін збирається відпустити якісь окуповані українські землі, навпаки, він хоче, щоб Україна без бою віддала йому увесь Донбас. Друга — Зеленський відмовився від територіальних поступок окупанту, аргументуючи це не просто своїми емоціями — Конституцією, що не передбачає таких розмінів. І це не на жарт дратує Трампа.

«Мене трохи збентежило те, що Зеленський сказав: „Ну, мені потрібно отримати конституційне схвалення“. Тобто, у нього є схвалення, щоб вступати у війну, убивати всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, бо там буде певний обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма. На благо України. Добрі речі, не погані. Але також і погані — для обох», — заявив Трамп.

Оцінюючи шанси, наскільки результативною буде їхня зустріч із Путіним, Трамп виснував: думаю, вона буде хорошою, але може бути поганою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 12 серпня. Удари по УКРАЇНІ! ТРАМП дивує ЗАЯВАМИ! ДРОНИ атакують РОСІЮ!

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що Путін готує хитрий хід на Алясці.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie