Зустріч Трампа і Путіна: про що заявив президент США і чому знову накинувся на Зеленського

Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп напередодні двічі обмовився, заявивши, що у пʼятницю їде до Росії. У Білому домі оперативно пояснили — помилився, зустріч відбудеться на Алясці.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Напередодні Трамп заявив, що їде до Росії, щоб зустрітись із Путіним. Проте згодом це спростували: зустріч відбудеться на Алясці. І Трамп остаточно дав зрозуміти — ані Зеленського, ані лідерів ЄС він не запрошує. Мовляв, хоче сам все зрозуміти про Путіна, і за перші дві хвилини розмови визначить його наміри. Хоча відомо, що сам Путін не хоче зустрічатися ані з Зеленським, ані з європейськими лідерами. Але президент США обіцяє — пізніше організує зустріч Зеленського і Путіна, за своєї участі або без. І одразу після переговорів у пʼятницю проведе переговори із європейцями та Зеленським.

Трамп продовжує наполягати, що бачить у перспективі якийсь територіальний розмін, коли певні території мають повернутися до України, але іншими доведеться пожертвувати. Тут дві обставини — перша: жодне джерело серед учасників переговорів не дає навіть натяку, що Путін збирається відпустити якісь окуповані українські землі, навпаки, він хоче, щоб Україна без бою віддала йому увесь Донбас. Друга — Зеленський відмовився від територіальних поступок окупанту, аргументуючи це не просто своїми емоціями — Конституцією, що не передбачає таких розмінів. І це не на жарт дратує Трампа.

«Мене трохи збентежило те, що Зеленський сказав: „Ну, мені потрібно отримати конституційне схвалення“. Тобто, у нього є схвалення, щоб вступати у війну, убивати всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, бо там буде певний обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма. На благо України. Добрі речі, не погані. Але також і погані — для обох», — заявив Трамп.

Оцінюючи шанси, наскільки результативною буде їхня зустріч із Путіним, Трамп виснував: думаю, вона буде хорошою, але може бути поганою.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що Путін готує хитрий хід на Алясці.