Зустріч Трампа і Путіна та "обмін територіями": що кажуть у Євросоюзі

Трамп і Путін / © ТСН.ua

Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США до того, як Дональд Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці. За даними прем’єр-міністра Польщі Туска, Білий дім на це погодився.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки «Радіо свобода» в Брюсселі Зоряни Степаненко.

Саміт президентів Росії та США серйозно занепокоїв Європу з кількох причин. Перша: він готується терміново, що вкрай незвично для такого рівня зустрічей.

Друга: у ЄС не вбачають ознак, що Володимир Путін готовий відступити від своїх максималістських вимог щодо України. І почуте європейцями від Стіва Віткоффа, як знаємо з численних витоків у західних ЗМІ про умови президента Росії для припинення вогню, — цьому підтвердження. Третя причина і вона ж найголовніша — нікого з європейських лідерів не кличуть на переговори про завершення війни, попри їхнє глибоке переконання, не раз висловлене публічно, що Євросоюз має бути частиною мирного процесу.

Найбільше, однак, його лідерів змушує нервувати той факт, що на такі важливі переговори не запрошують навіть Україну, про яку йтиметься.

Чи кликати на Аляску президента Зеленського — у Білому домі, за даними американських ЗМІ, ще думають. Німецький канцлер, який говорив напередодні із Трампом, сподівається, що українського лідера запросять.

Наразі активовані всі можливі дипломатичні канали — вся Європа на всіх рівнях між собою передзвонюється та намагається зрозуміти, як реагувати на можливу домовленість за своєю спиною. Її представників не запрошують на розмову з Путіним, але деяких європейських лідерів, а також Зеленського — Трамп сповістив про свій намір зустрітися з ізольованим до певної міри президентом Росії ще до того, як ця новина «пролунала».

Також представники ЄС змогли послухати Стіва Віткоффа — він ділився почутим у Кремлі. Далі зв’язок із Україною та Європою підтримував віцепрезидент США. На вихідних Джей Ді Венс провів багатогодинні переговори з радниками з нацбезпеки європейських країн та України. Wall Street Journal повідомляє, що на цій зустрічі Європа та Україна висунули контрпропозицію для переговорів із Путіним. Спочатку — припинення вогню без жодних попередніх умов. Очільник Кремля, за повідомленнями ЗМІ, готовий піти на це, але за умови — Україна має вивести війська з Донецької області. Їхнє відведення пропонують здійснювати на взаємній основі. Тобто: якщо Україна відходить з одних своїх територій, то Росія у відповідь повертає Києву контроль над іншими окупованими нині землями.

Територіальні поступки, згідно з українсько-європейським планом, можливі лише за умови залізних гарантій безпеки, тобто подальшого ненападу з боку Росії. Не виключають із можливих гарантій — потенційне членство України в НАТО.

Раніше Дональд Трамп виступав категорично проти цього. Після зустрічі радників із Джей Ді Венсом Зеленський сказав: аргументи Києва — чують. Можливі небезпеки — враховують. А лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Фінляндії та очільниця Єврокомісії випустили спільну заяву, в якій дають зрозуміти, що проти відведення військ Україною.

Деякі з лідерів підтримують зв’язок і з самим Трампом — учора з ним говорив канцлер Мерц. Їхні відносини відносно вдало склалися. Як відстоювати інтереси України та Європи у нових геополітичних реаліях сьогодні обговорять топ-дипломати ЄС. Кая Каллас збирає їх на екстрену зустріч — вона розпочнеться по обіді. Багатьом доведеться перервати відпустку в розпал сезону, який тут вважається політично мертвим, і вийти на відеозв’язок один з одним, щоб обговорити подальші кроки у світлі майбутньої зустрічі президентів США та Росії та можливих домовленостей там.

До європейських колег приєднається Андрій Сибіга. Каллас вважає — Путін захотів діалогу з Трампом лише тому, щоб уникнути його санкцій. Президент США почав застосовувати вторинні заходи щодо торгових партнерів Росії. Також головна дипломат ЄС наголошує, що Європа та Україна мають бути частиною будь-якої домовленості між РФ та США.

