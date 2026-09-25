Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна за зачиненими дверима: що вони говорили про війну в Україні (відео)

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп та Сі Цзіньпін під час тривалих перемовин у Білому домі торкнулися теми війни Росії проти України. Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на офіційне повідомлення китайського уряду.

Раніше президент України неодноразово закликав американського лідера піднімати це питання у розмовах із очільником Китаю, адже Пекін, за переконанням Володимира Зеленського, має значний важелі впливу на Володимира Путіна.

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Загалом офіційних подробиців перемовин Сі Цзіньпіна та Трампа небагато — самі учасники наразі утрималися від підсумкових коментарів. Втім, що найбільше привернуло увагу світової спільноти — це підкреслено пишний та урочистий прийом, який Трамп влаштував китайським гостям.

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З подробицями з Вашингтона — власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

Конфуз із винищувачами та приховані синці: як зустрічали очільника КНР

Відомий як палкий прихильник церемоніалів і пишних урочистостей, Дональд Трамп намагався продемонструвати Сі Цзіньпіну найвищий рівень гостинності, можливий у Сполучених Штатах. Американський президент разом із дружиною Меланією особисто зустріли подружжя Сі на військовій авіабазі Ендрюс.

Окрему увагу журналістів привернули шкіряні рукавички на руках Трампа, що абсолютно не відповідали теплій погоді. Раніше на кистях президента США неодноразово помічали загримовані синці, які зазвичай виникають унаслідок прийому певних медичних препаратів.

Невеликий конфуз стався безпосередньо під час виконання національних гімнів: президент США дещо несподівано та емоційно відреагував на демонстраційний проліт винищувачів над аеродромом.

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Основні ж почесті на гостей із Китаю чекали вже у Білому домі. Для них улаштували військовий парад у Трояндовому саду, члени кабінету міністрів вишикувалися у парадній колонаді, а на даху Західного крила спеціально розмістили прапороносців.

Компліменти китайській пресі та заяви про дружбу

В Овальному кабінеті Трамп свідомо утримався від запитань журналістів — китайський гість традиційно не практикує подібні пресімпровізації. Сам Трамп, який наразі перебуває у гострій фазі конфронтації з американським телевізійним пулом Білого дому (який навіть відмовився транслювати в прямому ефірі цей візит), прикро згадав власних медійників і показово похвалив китайську пресу.

«Президент Трамп активно жестикулював у бік президента Сі та назвав його пресу дуже привітною. Він зазначив, що китайські журналісти звертаються до співрозмовника "сер" і шанобливо просять: "дозвольте поставити запитання, сер"», — розповіла кореспондентка Associated Press Жаклін Мартін.

Основна частина перемовин проходила за суворо зачиненими дверима. На публіку ж лідери виходили виключно з дружніми заявами — так, ніби Трамп торік не запроваджував високі митні тарифи проти Китаю, на що Пекін відповів обмеженням експорту життєво важливих рідкісноземельних мінералів.

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«З моменту мого першого обрання у 2016 році ми з лідером Сі зав’язали дружбу — справді чудову дружбу, — що ґрунтується на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів», — заявив президент США Дональд Трамп.

«Нам не варто уникати згадок про конкуренцію, але вона має бути здоровою та залишатися в розумних межах. Це має бути змагання, в якому ми намагаємося наздогнати одне одного, а не боротьба, де один неодмінно перемагає, а інший — програє», — підкреслив лідер КНР Сі Цзіньпін.

Україна, Тайвань та гранітний вертолітний майданчик

Джерела у Білому домі підтверджують, що під час закритої частини перемовин сторони порушували теми війни в Україні, ситуації довкола Ірану та статусу Тайваню. Коментувати безпосередній хід цих переговорів Трамп публічно не став.

Натомість репортери зафіксували, як президент США особисто проводив високому гостю екскурсію своєю резиденцією. Трамп показав свіжозбудований вертолітний майданчик (усі попередні американські лідери злітали безпосередньо з південної галявини) та власний гелікоптер. Президент США не втримався й похвалився журналістам, що Сі Цзіньпін високо оцінив використані матеріали.

«Йому сподобався граніт. Він експерт із каменю та багатьох інших питань. І йому дійсно подобається гарний граніт», — розповів Дональд Трамп.

А вже під час урочистої вечері американський лідер пообіцяв здивувати очільника КНР ще й екскурсією на будівництво нової бальної зали. Варто зазначити, що за вечерним столом поруч із подружжями лідерів США та Китаю сиділи керівники найбільших світових корпорацій — зокрема засновник SpaceX Ілон Маск та очільник Apple Тім Кук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СТРАШНІ НАСЛІДКИ ударів по КИЄВУ! Російський дрон ВБИВ ПРАЦІВНИКА ДТЕК! | ТСН 18:00 25 ВЕРЕСНЯ

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