Зустріч Трампа і Зеленського: сенсаційні заяви лідера США та чого очікувати далі

Трамп і Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка падає, а Україна має величний дух, стає лише кращою і може повернути собі всі території.

Президент України каже — у їхніх відносинах з американським лідером є позитивна динаміка, довіри більше.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Трамп назвав Зеленського хоробрим чоловіком і сказав, що захоплюється боротьбою України. Та попросив поділитися інформацією про ситуацію на полі бою. Президент України відповів, що приїхав із гарними новинами — за місяць деокуповано 360 квадратних кілометрів території, тисяча росіян потрапила в оточення.

Зеленський підтримав ідею Трампа зупинити продаж російських енергоносіїв, розповів про гарну розмову із премʼєр-міністром Словаччини з цього приводу, та поскаржився на угорського премʼєра, який хоче купувати у Путіна. Трамп пообіцяв повпливати і переговорити зі своїм другом Орбаном, припустивши, що той його послухається.

Далі, відповідаючи на запитання, президент США сказав, що країни НАТО можуть збивати російські літаки у своєму повітряному просторі, і Америка підтримуватимуть їх залежно від обставин, хоч держсекретар Марко Рубіо напередодні стверджував протилежне. А також констатував, що російська економіка падає.



«Найбільший прогрес у тому, що російська економіка у жахливому стані, як вам відомо, вона занепадає. І відверто Україна дуже гарно справляється і зупиняє дуже велику армію. Це надзвичайно!», — заявив Трамп.



Коли зустріч президентів завершилася, на сторінці Трампа у «Трус соушл» зʼявився допис, підписаний особисто президентом — це зазвичай свідчить, що писав він сам. І у це важко повірити — Трамп пише, що Україна зможе відвоювати усі свої території назад, хоч раніше говорив, що, наприклад, про Крим треба забути.

На брифінгу журналісти попросили президента України прокоментувати цей допис Трампа. Президент запевнив — тепер лідер Сполучених Штатів довіряє йому більше, у відносинах відбулася важлива зміна. Але деталей не розкриває.

Говорили також про конкретні системи протиповітряної оборони, розповів Зеленський. Україна очікує й санкцій проти Росії, які Штати можуть вжити навіть без Європи.



«Ми вже не раз бачили, як після позитивних месиджів Трамп повертався на свої старі позиції. Зрештою, і цього разу, коли його запитали, чи довіряє Путіну, пообіцяв відповісти за місяць», — йдеться у матеріалі ТСН.

