Ексклюзив ТСН
197
Зустріч Трампа із Зеленським: чим пригощали президентів — опубліковано меню

Стало відомо, чим у Білому домі пригощали Трампа і Зеленського під час ланчу.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Трамп і Зеленський / © скриншот з відео

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського тривала 2,5 години та відбувалась у форматі «ланчу».

Про це з Вашингтона повідомила власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського

Кореспондентка ТСН у Вашингтоні Ольга Кошеленко зауважила, що зустріч Зеленського і Трампа тривала 2,5 год.

«Приїхав він із невеликим запізненням, не з власної волі. Бо у Трампа був співак Андреа Бочеллі. Настрій у президента був піднесений», — сказала кореспондентка ТСН.

Ольга Кошеленко зазначила, що зустріч президентів відбувалася у форматі «ланчу» або такого обіду на честь президента України. Вона зауважила, що це вперше, бо раніше лідери зустрічались у форматі овального кабінету.

«І якщо вірити карткам на столах — подавали салат, курча та морозиво», — каже кореспондентка ТСН.

Що подавали на зустрічі президентів

Видання Sky news опублікувало детальніше, які страви подавали на зустрічі президентів.

Видання зазначає, що згідно з картками, які були розміщені на золотих тарілках, їм подавали:

  • Салат із хрусткими артишоками, нарізаним фенхелем і лимонним вінегретом;

  • Смажену курку з картоплею-фрі, фрікасе з стручкового гороху, руколою та айолі з розмарином;

  • Яблука Макінтош і карамельний шифон з морозивом з клементинів та чорничним соусом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Зеленський поїхав від Трампа! Їм за обідом співав відомий артист! Про що говорили, що їли?

Нагадаємо, Зеленський після зустрічі з Трампом зателефонував до європейських лідерів.

