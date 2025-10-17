- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 2 хв
Зустріч Трампа із Зеленським: чим пригощали президентів — опубліковано меню
Стало відомо, чим у Білому домі пригощали Трампа і Зеленського під час ланчу.
Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського тривала 2,5 години та відбувалась у форматі «ланчу».
Про це з Вашингтона повідомила власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.
Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського
Кореспондентка ТСН у Вашингтоні Ольга Кошеленко зауважила, що зустріч Зеленського і Трампа тривала 2,5 год.
«Приїхав він із невеликим запізненням, не з власної волі. Бо у Трампа був співак Андреа Бочеллі. Настрій у президента був піднесений», — сказала кореспондентка ТСН.
Ольга Кошеленко зазначила, що зустріч президентів відбувалася у форматі «ланчу» або такого обіду на честь президента України. Вона зауважила, що це вперше, бо раніше лідери зустрічались у форматі овального кабінету.
«І якщо вірити карткам на столах — подавали салат, курча та морозиво», — каже кореспондентка ТСН.
Що подавали на зустрічі президентів
Видання Sky news опублікувало детальніше, які страви подавали на зустрічі президентів.
Видання зазначає, що згідно з картками, які були розміщені на золотих тарілках, їм подавали:
Салат із хрусткими артишоками, нарізаним фенхелем і лимонним вінегретом;
Смажену курку з картоплею-фрі, фрікасе з стручкового гороху, руколою та айолі з розмарином;
Яблука Макінтош і карамельний шифон з морозивом з клементинів та чорничним соусом.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Зеленський поїхав від Трампа! Їм за обідом співав відомий артист! Про що говорили, що їли?
Нагадаємо, Зеленський після зустрічі з Трампом зателефонував до європейських лідерів.