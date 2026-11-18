Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін / © Колаж ТСН.ua

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Президенти США, Росії, Китаю ­­– Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін проведуть 19 листопада тристоронню зустріч у Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Наразі відомо, що Путін 18 листопада вже провів переговори з Сі. Лідери цих та інших держав зробили спільне фото на церемонії відкриття саміту АТЕС.

Усе, що наразі відомо про зустріч Путіна, Трампа і Сі, читайте на ТСН.ua.

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Тристороння зустріч Трампа, Путіна і Сі — які теми зачеплять

Напередодні заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Уельс повідомила, що Трамп під час тристоронньої зустрічі планує порушити питання скорочення ядерних озброєнь, а також можливе обговорення війни в Ірані та ситуації навколо Північної Кореї.

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Попри те, що Путін ініціював ці переговори для обговорення завершення війни в Україні і Трамп раніше допускав такий формат, Білий дім наразі не підтверджував наявність українського питання в порядку денному.

Щодо формату зустрічі та її порядку денного з’явилася суперечлива інформація. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що порядок денний уже погоджений, однак частину питань ще «уточнюватимуть по ходу». Водночас помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков стверджував, що Росія та Китай запропонували свої варіанти тексту підсумкової заяви та очікують відповіді від США.

За інформацією видання Financial Times, лідери трьох держав так і не затвердили остаточний перелік питань. Відтак саміт може відбутися без попередньо узгодженого порядку денного.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський та Єврокомісія наголосили, що будь-які рішення щодо майбутнього держави не можуть ухвалюватися без її участі та мають поважати її територіальну цілісність.

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До слова, як повідомив спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв, спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер не візьмуть участі у тристоронніх переговорах.

«Вони зайняті питаннями врегулювання в Україні», — сказав Дмитрієв.

Зустріч Путіна і Сі — про що розмовляли

На полях саміту АТЕС у Шеньчжені 18 листопада вже відбулася понад двогодинна зустріч Путіна та Сі. Під час переговорів китайський лідер назвав відносини між Пекіном і Москвою «моделлю нового типу взаємин» та закликав до поглиблення співпраці для просування багатополярного світу, а російський диктатор заявив про підйом двосторонньої взаємодії.

Зауважимо, перед переговорами Путін звинуватив Євросоюз у втраті промислового потенціалу через відмову від російських енергоресурсів.

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За словами Пєскова, лідери також обговорили війну в Україні, зокрема Путін згадав про свої контакти в Москві з Віткоффом і Кушнером. Диктатор також поінформував президента Китаю про стан справ на фронті.

Очільник Кремля назвав лідера КНР «другом», заявив про спільну роботу «спина до спини» та відзначив зростання турпотоку між країнами на 43% після запровадження безвізового режиму з Китаєм.

Окрім того, Путін заявив про очікування «користі» від тристоронньої зустрічі з Трампом і Сі, наголосивши на важливості партнерства замість ізоляції.

«Я очікую великої потенційної користі від майбутньої тристоронньої зустрічі між лідерами Росії, Китаю та Сполучених Штатів», — заявив російський диктатор.

Сі назвав відносини Пекіна і Москви «стійкими» та незалежними від мінливої геополітичної ситуації, наголосивши на «відповідальності великих держав» за демократизацію міжнародних відносин.

Переговори Путіна і Сі 18 листопада / © Associated Press

Візит Трампа до Китаю — що відомо

Трамп 18 листопада прибув до Шеньчженю на саміт АТЕС. Його в аеропорту особисто зустрів Сі (Путіна він не зустрічав). Лідери обійнялися біля президентського літака Air Force One.

Зауважимо, що дипломатичні правила Китаю не передбачають, щоб глава держави особисто вирушав до аеропорту та брав участь у церемонії зустрічі іноземного лідера. Водночас Сі, очевидно, зробив виняток для Трампа. Такий крок може свідчити про особливе значення, яке Пекін надає двостороннім відносинам з Вашингтоном.

Зустріч Трампа і Сі 18 листопада / © Getty Images

Чи буде зустріч Путіна з Трампом

Ушаков повідомив, що ввечері 18 листопада у Трампа може відбутися зустріч із Путіним під час урочистого обіду. У лідерів також буде повноцінна розмова на саміті АТЕС, незалежно від формату зустрічі.

Водночас Пєсков заявив, що час двосторонніх переговорів президентів США та РФ досі не погоджений.

«Навряд чи є можливість провести повноформатні переговори Путіна й Трампа», — сказав Пєсков.

Він припустив, що перший контакт між лідерами може відбутися під час урочистого прийому.

Речник російського диктатора також назвав можливі теми розмови. За його словами, Путін і Трамп планують обговорити поточні питання, війну в Україні та, можливо, Іран. Крім того, президент РФ може порушити питання свого запрошення на саміт G20, який має відбутися в Маямі в середині грудня.

Перша зустріч Трампа, Путіна і Сі на саміті АТЕС

Путін та Трамп потиснули один одному руки у присутності Сі й обмінялися репліками перед церемонією фотографування лідерів АТЕС. Потім трійця позувала для групового фото з іншими лідерами.

Примітно, що Сі запросив Путіна зайняти місце поруч зі своєю дружиною, а Трампа запросив позувати поруч із собою.

Дата публікації 14:17, 18.11.26 Кількість переглядів 11 Перша зустріч Сі, Трампа і Путін - відео

Трамп, Путін і Сі перед спільним фото на саміті АТЕС 18 листопада / © Getty Images

Президенти Росії, США та Китаю прибули на бенкет. До слова, російські засоби масової пропаганди повідомили, що гостям урочистого прийому від імені китайського лідера для учасників саміту АТЕС пропонують три види вин та чорну ікру. Кожен стіл прикрашений композицією із рожевих троянд.

Вітальний бенкет з нагоди зустрічі лідерів економік АТЕС 18 листопада / © Associated Press

Чи розмовлятимуть про Україну Трамп, Путін і Сі

За словами речника МЗС Китаю Ґо Цзякуня, під час тристоронньої зустрічі 19 листопада Трамп, Путін і Сі проведуть поглиблений обмін думками щодо питань світового миру, але подробиці переговорів розкриють лише після їхнього завершення.

Ушаков додав, що остаточний порядок денний і підсумковий документ зустрічі ще узгоджуються, проте лідери точно зосередяться на загостренні міжнародних конфліктів і навряд чи оминуть питання війни в Україні.

Очікування України від зустрічі лідерів США, Росії та Китаю

Україна розраховує, що під час зустрічі з Путіним Трамп і Сі використають свій визначальний вплив, аби посилити тиск на Росію та домогтися припинення війни.

За словами очільника МЗС України Андрія Сибіги на пресконференції 18 листопада, Київ уже довів до партнерів свою позицію щодо безпекових гарантій і наголошує, що жодні рішення стосовно держави не можуть ухвалюватися без її участі.

Міністр також підкреслив, що ці переговори не повинні створити у Путіна ілюзії повернення до розподілу сфер впливу.

«Важливо, щоб цією зустріччю два глобальних лідери не дали Путіну хибного уявлення про повернення до періоду розподілу сфер впливу. Тональність має бути інша — тиск на Путіна, а вони мають цей тиск, аби ця війна закінчилася», — зазначив Сибіга.

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