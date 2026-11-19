Володимир Путін, Сі Цзіньпін, Дональд Трамп / © Associated Press

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На полях саміту АТЕС у Шеньчжені 19 листопада завершилася тристороння зустріч за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Вона тривала півтори години. Анонсувалося, що під час переговорів сторони можуть порушити питання ядерної безпеки, війни в Україні та ситуації на Близькому Сході.

Усе про зустріч Сі, Трампа і Путіна в Китаї сьогодні читайте на ТСН.ua.

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Зустріч Трампа з Путіним 19 листопада — що заявили

Спершу у четвер на полях саміту АТЕС відбулася двостороння зустріч Трампа та Путіна, яка передувала запланованим тристороннім переговорам за участю Сі. Білий дім охарактеризував цю бесіду, що тривала менше години, як «неформальну», а лідери не стали робити спільних заяв для преси за її підсумками.

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У переговорах з американського боку також взяли участь держсекретар Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент, а з російського — Антон Силуанов, Юрій Ушаков, Кирило Дмитрієв і Сергій Лавров.

Перед початком розмови, після рукостискання з Путіним, Трамп назвав їхні стосунки «чудовими» і висловив сподівання на позитивні результати перемовин. Очільник Кремля натомість утримався від заяв перед зустріччю, проте раніше на пленарному засіданні наголосив на ролі Росії як надійного постачальника та невід’ємної частини Азійсько-Тихоокеанського регіону.

За словами Ушакова, питання «врегулювання» в Україні стало основною темою двосторонніх переговорів між Путіним та Трампом. Помічник диктатора сказав, що зустріч минула «добре», а президент РФ залишився у «чудовому настрої». Зі свого боку, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що Путін і Трамп нібито «налаштовані на мирне вирішення українського конфлікту».

Ця розмова стала першою особистою зустріччю Трампа і Путіна від моменту їхніх переговорів на Алясці у серпні 2025 року.

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Трамп і Путін / © Associated Press

Переговори Трампа і Сі — згадали про Україну

Після зустрічі президентів США та РФ у Шеньчжені відбулися двосторонні переговори Трампа та Сі. Очільник Білого дому назвав китайського колегу другом, відзначив справедливіший розподіл тарифів і наголосив на важливості вільного проходження нафти через Ормузьку протоку.

Сі своєю чергою підтвердив готовність розвивати конструктивні та стабільні відносини зі США на основі взаємоповаги й справедливості.

Окремо Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін хочуть посприяти завершенню війни Росії проти України. В інтерв’ю Fox News президент США також запевнив, що не укладатиме угод щодо війни за спиною Києва.

Трамп і Сі / © Associated Press

Тристороння зустріч в Китаї — заяви Трампа, Сі, Путіна перед розмовою

Після цього розпочалися перші в історії тристоронні переговори Сі, Трампа та Путіна. Зустріч стартувала із запізненням на півтори години через незапланований обід американського і китайського лідерів, а перед закритою частиною переговорів політики зробили спільне фото без рукостискань.

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Заяви Сі Цзіньпіна

Перед розмовою Сі назвав подію проривною, закликав до недопущення ядерної війни, поваги до «червоних ліній» та окреслив принципи співпраці щодо енергобезпеки й запобігання конфліктам.

«Ядерна зброя — це дамоклів меч, що завис над головою людства. Її слід повністю заборонити та остаточно знищити, щоб зрештою створити вільний від ядерної зброї світ», — сказав лідер КНР, наголосивши на необхідності дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Сі заявив, що Китай, Росія та США мають відмовитися від мислення часів холодної війни та будувати відносини на принципах взаємоповаги й співпраці. Він наголосив на необхідності дотримуватися принципу невтручання у внутрішні справи інших держав, а також поважати їхній суверенітет і територіальну цілісність. За словами китайського лідера, три держави мають і надалі виступати за врегулювання конфліктів шляхом діалогу та дипломатії; повинні захищати післявоєнний міжнародний лад та дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН.

Сі також закликав Росію та США розширювати співпрацю, а не розривати економічні зв’язки та ланцюжки постачання.

Заяви Володимира Путіна

Путін заявив про «спільну відповідальність» трьох держав як переможниць у Другій світовій війні за міжнародне право та повідомив, що вже обговорював Україну на попередніх зустрічах із Сі та Трампом.

Зокрема, кремлівський диктатор сказав, що Росія, Китай і США мають чимало спільних інтересів у питанні врегулювання регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні. За його словами, Росія (насправді СРСР), Китай та США були серед держав, які стояли біля витоків створення ООН, тому несуть відповідальність за зміцнення міжнародного права.

Президент РФ заявив, що три країни можуть сприяти посиленню глобальної стабільності за умови конструктивної взаємодії. Він наголосив, що Росію, Китай і США об’єднує спільна відповідальність за підтримання миру та безпеки.

Путін запропонував під час зустрічі обговорити глобальні та регіональні зв’язки, а також питання енергетичної безпеки.

Заяви Дональда Трампа

Своєю чергою Трамп назвав саміт історичним кроком до діалогу замість ізоляції, не виключив укладення конкретних домовленостей і висловив оптимізм щодо наближення кінця війни в Україні, зазначивши, що бачить певні зрушення та бажання сторін припинити бойові дії. За словами політика, лідери під час зустрічі порушать питання цієї війни, оскільки всі сторони зацікавлені у її завершенні.

Президент США також зазначив, що сторони мають обговорити питання скорочення ядерних озброєнь, а ще наголосив на важливості не допустити, щоб така зброя потрапила не в ті руки.

Окрім того, Трамп заявив, що Міжнародний кримінальний суд вийшов з-під контролю.

Путін, Сі та Путін за столом переговорів у Китаї 19 листопада / © Associated Press

Кінець тристоронньої зустрічі в Китаї без жодних заяв

За даними російських медіа, лідери Росії, Китаю та США мали зробити спільну заяву за підсумками тристоронньої зустрічі. Однак зрештою Путін, Сі і Трамп не виступили після завершення переговорів.

Одразу після зустрічі американський президент сів до авто та вирушив до аеропорту. Путін також покинув місце проведення саміту, Сі провів його до автомобіля.

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