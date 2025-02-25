Зустріч Трампа та Макрона: що говорили про Україну і як французький лідер дав відсіч американському

Президент Франції Еманюель Макрон дав публічну відсіч американському лідеру Дональду Трампу. Напередодні вони зустрічалися у Білому домі, і у тій частині їхніх переговорів, до якої були допущені журналісти, Макрон назвав Росію агресором, заперечив, що Сполучені Штати надали Україні більше допомоги, аніж ЄС, заявив, що за агресію має платити агресор, а не жертва, і що будь-яка мирна угода, не підкріплена гарантіями, завершиться новим нападом.

Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко із деталями цього видовищного візиту.

Дональд Трамп зустрів Еманюеля Макрона на ґанку західного крила Білого дому як старого друга. Цих двох повʼязує тривала історія знайомства. Трамп випробував на гостеві своє фірмове рукостискання, коли він міцно тягне руку співрозмовника на себе. Досвідчений Макрон відповів тим самим. Президент Франції звертається до Трампа "дорогий Дональде", говорить про спільний порядок денний, але водночас точно і врівноважено відбиває усі неправдиві твердження Трампа. Зустріч відбувалася у треті роковини повномасштабного російського вторгнення. Але президент США не говорить про співчуття - насамперед він вимагає повернути гроші, витрачені його попередником на Україну через укладання угоди по корисні копалини. Заради неї він навіть готовий прийняти Зеленського вже цього або наступного тижня у Білому домі.

Макрон парирував - повернення коштів гарна ідея, але платити має не жертва злочину: "Я підтримую ідею, що спочатку відшкодування має отримати Україна, тому що це вони втрачають своїх співгромадян і зазнають руйнувань від нападів. По-друге, усі хто платили, можуть отримати відшкодування, але не від України - від Росії. Тому що це не вони були агресором".

Зустріч Макрона і Трампа / Фото: Associated Press

Далі Трамп переходить на свою улюблену тему - нібито Сполучені Штати вклали в допомогу Україні у рази більше, аніж Європа, і на гірших умовах. Макрон перебиває його, акуратно взявши за руку: ЄС надає Україні прибутки від заморожених російських активів, а не бере їх собі. А загальний європейський внесок - більший, аніж американський.

Ще один раунд між президентами виник на спільній пресконференції. Трамп похизувався своїми стосунками із Путіним, які, за його логікою, і мають слугувати гарантіями неповторення війни. Макрон розповів, що особисто він перестав спілкуватися із Путіним після військових злочинів, вчинених у Бучі. Але якщо президент Трамп має можливість вплинути на російського президента, він це підтримує. Втім застеріг - Путін не раз брехав, вірити йому на слово не можна. Мир не повинен означати здачу України.

На запитання, чи вважає він Путіна диктатором, Трамп відповів, що не кидається такими словами легковажно. Минулого тижня він не вагаючись кілька разів називав диктатором Зеленського. До Путіна - підтвердив президент США: він збирається у гості, але не на 9 травня, як писали у газетах. Це - зарано, додав американський лідер.

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