Володимир Путін, Дональд Трамп / © ТСН

У п’ятницю, 15 серпня, в американському штаті Аляска має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Росії Володимиром Путіним. Головною темою, як очікується, стане війна в Україні.

Як зустріч Трампа з Путіним може вплинути на ситуацію на фронті та обстріли українських міст, яких результатів можна чекати від перемовин на Алясці — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Наразі в Україні «затишшя» від масованих російських ракетно-шахедних ударів. На думку Олега Жданова, ймовірно, воно триватиме до зустрічі на Алясці.

«Путін просто дивиться трошки далі і йому потрібно поставити Трампу певні завдання стосовно розподілу і завоювання нашої країни. Тому він задався не нас залякати, а відтермінувати санкції. Трамп пообіцяв ввести їх восьмого числа. І дивіться, Путіну це вдалося — всі вже забули, що їх треба було вводити 8 серпня. Всі вже готуються до зустрічі. Тому до 15-го серпня, можна сказати, що, скоріше за все, обстрілів більше не буде», — вважає експерт.

Водночас, за його словами, сьогодні мають насторожити два факти в діях Росії:

«По-перше, дуже економне використання „Шахедів“ чи „Гераній“ — ударних дронів. Тобто вони накопичують на складах — це з одного боку. А з іншого боку, зверніть увагу, що триває постійне будівництво майданчиків для запуску дронів. Навіть Донецький аеропорт вже обладнують для його запуску. Як кажуть фахівці, за два-чотири тижні росіяни можуть зробити новий майданчик просто з нуля», — каже Олег Жданов.

Зустріч на Алясці: коли і чого чекати Україні

На зустрічі на Алясці 15 серпня, на думку Олега Жданова, Путін поставить Трампа перед фактом: що йому потрібно і коли він зупиниться.

«Трамп не може нічого зробити проти Путіна. Він постійно його рятує, постійно намагається його легалізувати. Фактично це ж людина, на яку виписано ордер на арешт. Трамп його легалізує — зараз Путіну розстелять червону доріжку, в нього буде візит на рівні глави держави. Це ж легалізація на міжнародній арені», — вважає експерт.

Ймовірно, після цього Трамп і Путін домовляться про наступну зустріч в рамках перемовин щодо війни в Україні.

«Про це вже кажуть в Кремлі, що буде наступна зустріч. А я згадую одразу цитату Ван Ї, китайського дипломата, який сказав, що головне почати перемовини, а далі вони можуть тривати нескінченно довго. І в підтвердження моєї думки: в Білому домі вже роздаються такі вислови, мовляв перемовини стосовно врегулювання „української кризи“ — вони перестали вже називати війну війною — можуть тривати місяці, а може і роки», — каже Олег Жданов.

На його думку, Путін знову «водить Трампа за ніс», а Трамп легалізує Путіна на міжнародній арені:

«Він не дає приводу Трампу для того, щоб він ввів там якісь санкції проти нього. Навіть настрої американського суспільства за те, щоб Трамп більш жорстко себе поводив з Путіним, А що Трамп каже? Що Путін „хитрий хлопець“ і все одно обійде ці санкції. А зараз ми готуємося до зустрічі. Які санкції, про що може бути мова?», — вважає Олег Жданов.

Росія може вдарити по Україні

Путін, можливо, відмовився від масованому удару по Україні 8 серпня, бо в Росії змінилися цілі, каже Олег Жданов.

«Не залякування нас, а саме відведення США у перемовний процес. А от після 15-го серпня у Путіна будуть вже фактично розв’язані руки. В нього буде новий дедлайн, я так думаю, до наступної зустрічі, коли він буде повинен начебто, як буде казати Трамп, припинити вогонь. І тоді, так, ми можемо очікувати удари», — вважає експерт.

РФ тисне на фронті: що задумав Путін

Попри невелике затишшя з масованими обстрілами, російська армія не зупиняється на фронті, зазначив він.

«Це переміщення техніки на Запорізький напрямок, цей сьогоднішній прорив на Покровському напрямку. Вони фактично перетнули ту лінію оборони, яку ми будували в Дніпропетровській області. Ось в чому величезна проблема. А сьогодні з’ясовується, що наша розвідка „проморгала“ або просто не говорила нам про те, що Росія накопичувала танкові підрозділи, економлячи бронетехніку і не постачаючи її на фронт, і атакуючи нас в основному „м’ясними“ штурмами. А зараз ешелони з танками йдуть на Запорізький напрямок, і я думаю, що будуть ще задіяні на Покровському», — каже Олег Жданов.

На фронті зараз йде максимальний тиск для створення більш сильної позиції. Путін хоче показати Трампу, що він здатний вирішити проблеми, тому йому потрібен наступний дедлайн, вважає експерт.

«Трамп скаже, добре, давай наступний дедлайн. Домовимося про наступну зустріч, там вже будемо вирішувати якісь проблеми чи якісь питання. Ну, як це було з цими 50 днями. Все те ж саме», — каже Олег Жданов.

Він пояснює: зараз немає масованих ударів РФ тому що в Кремлі розуміють, що немає сенсу давати привід міжнародному суспільству для звинувачення Росії в скоєнні воєнних злочинів.

«Навіщо щоб хтось казав Трампу, ти ж обіцяв, бачиш, він вбиває цивільних — вводи санкції. Тому Путін сидить тихенько. Хоча на лінії фронту його піхота йде вперед і давить що є сили. А вже після 15-го в нього буде черговий дедлайн і він буде вирішувати питання схилення нас до прийняття тих умов, які вони висунуть або оголосять на зустрічі з Трампом. А те, що у нас „валиться“ фронт, я думаю, це відповідальність головнокомандуючого на 100%», — вважає Олег Жданов.

Росія накопичила сотні «Шахедів»

Українській протиповітряній обороні важко збивати хмару навіть з 300 російських дронів, додає експерт. Водночас, за його словами, Росія здатна випускати і по 500 безпілотників.

«Якщо ми 200 подавимо і зіб’ємо з 300, то це для нас дуже добра цифра. А вони можуть і по 500 запускати — цього буде достатньо для того, щоб „проломити“ ППО. А судячи з того, що вони будують мінімум два майданчика, це підвищить кількість дронів, які можна буде запускати. Не одночасно, а протягом ночі. Згадайте останні масовані нальоти. Вони хвилями запускали, перезаряджалися і запускали знов. Я так розумію, що найбільша проблема — це їхнє програмування на цілі, розробка і закладання маршруту. Тому що кожна група йшла своїм маршрутом на свою ціль. Оце для них найбільша витрата часу і сил. А потім вже механіка — заряджай і випускай», — каже Олег Жданова.