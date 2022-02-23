Зустріч тривала півтори години: хто з представників великого бізнесу приїхав на розмову до Зеленського

Зустріч тривала півтори години: хто з представників великого бізнесу приїхав на розмову до Зеленського

Українські бізнесмени перед зустріччю з президентом розповіли ТСН, що вони готові об'єднуватися.

Представники великого бізнесу приїхали на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, який напередодні закликав їх прийти на розмову в Офіс президента. Зустріч закінчилась кілька хвилин тому, тривала вона понад півтори години.

Про це 23 лютого йдеться у повідомленні ТСН.19:30.

За даними журналістки ТСН Наталії Островської, на зустріч з президентом прийшло чимало великих бізнесменів.

"Щойно завершилась зустріч з великими бізнесменами, яку вчора анонсував Володимир Зеленський. Вона тривала приблизно півтори години. Бізнесмени почали приїжджати за годину до запланованого часу. Першим, кого ми побачили, був Вадим Новинський. Він пішов до Офісу президента з охоронцем. Також тут був Віктор Пінчук, який прилетів з Лондона. Я побачила Сергія Тігіпка, Олександра Фельдмана, Бориса Колесникова та інших За нашою інформацією, Ігоря Коломойського сьогодні не було, оскільки у нього підтвердився коронавірус", - сказала Наталія Островська.

Українські бізнесмени перед зустріччю з президентом розповіли ТСН, що вони готові об'єднуватися.

Як повідомляє "Українська правда", на зустріч з президентом також прийшли дніпровський бізнесмен та колишній нардеп Геннадій Корбан, екснардеп, нардеп та ексголова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута, колишній нардеп та бізнесмен Василь Хмельницький, ексзаступник голови Адміністрації президента і колишній генеральний директор компанії "Майкрософт" в Україні Дмитро Шимков, генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, гендиректор компанії "ДТЕК" Максим Тімченко, співзасновниця будівельної компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний подякував резервістам за те, що вони масово йдуть до військкоматів та готові захищати Україну.

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