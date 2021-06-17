Зустріч у Женеві: Путін подарував Байдену хохлому, а Байден Путіну - сонячні окуляри і статуетку

Зустріч лідерів двох країн тривала близько чотирьох годин.

У Женеві вчора, 16 червня, відбулася довгоочікувана історична зустріч американського президента Джо Байдена і російського - Володимира Путіна. Лідери країн обмінялися подарунками.

Чи відбудуться реальні зрушення після зустрічі лідерів країн та чи можна довіряти Путіну, за прогнозами Байдена, стане зрозуміло за пів року-рік. Більше про саміт у Женеві - у сюжеті ТСН.Ранок 17 червня.

З вілли Ла Гранж американський президент Джо байден вийшов першим. Одразу стає зрозуміло: саміт завершився. На питання журналістів, як усе пройшо, Байден схвально підіймає великий палець їде, залишивши майданчик для Путіна.

Російський президент до преси вийшов першим. Він демонстрував гарний настрій, охоче говорив впродовж майже години. За його словами, про Україну згадували побіжно. Путін дорікнув Києву у небажанні виконувати Мінські домовленості, Сполучені Штати сварив за підтримку Революціі гідності. "Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на сході України повинні лежати Мінські угоди. З приводу вступу в НАТО - цю тему обговорили "мазком". Тут навіть обговорювати нічого", - сказав глава Кремля.

Новини світу: Байден заявив, що наступні місяці покажуть, чи можна довіряти Путіну

Кардинальні розбіжності між Москвою та Вашингтоном нікуди не поділися - про це журналістам говорив уже Джо Байден. За його словами, США стоятимуть на захисті українських цілісності та суверенітету. "Я підтвердив Путіну незламну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Ми продовжуємо докладати зусиль у дипломатії щодо Мінських угод", - наголосив президент США.

Не допомогли порозумітися і взаємні подарунки, як пише наближена преса. Зазначається, Путін на зустрічі подарував Байдену письмовий набір із хохломським візерунком - це розпис родом з однойменного села Нижегородської області Росії. Байден привіз для Путіна окуляри-авіатори, виготовлені на американському заводі Randolph USA, а також кришталеву статуетку бізона нью-йоркської компанії Steuben Glass.

Відкрита і конструктивна розмова - це, мабуть, єдиний спільний підсумок, якого дійшли президенти. Переговори тривали неповні чотири години і очікувано не дали прориву: в українському питанні сторони зберегли статус-кво. Утім, глядачі оцінюють зустріч позитивно. Принаймні Байден та Путін домовилися відновити роботу дипломатичних представництв і погодили спільні дії щодо роззброєння та кібербезпеки. Чи дасть це результати, стане зрозуміло впродовж наступних місяців. До слова, повторити особисту зустріч президенти СШа та Росії не домовлялися.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання