Зустріч в Женеві: як готуються перемовини Блінкена-Лаврова та які запобіжники виставляють обидві сторони

Зустріч в Женеві: як готуються перемовини Блінкена-Лаврова та які запобіжники виставляють обидві сторони

Очікують, що зустріч розпочнеться приблизно опівдні за Києвом та триватиме дві години.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, переговоривши з європейськими партнерами - рушає до Швейцарії, там в середмісті дипломатичної столиці світу, Женеви, у нього завтра зустріч с міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про що говорили сьогодні в Берліні і чого чекати від завтрашніх переговорів - 20 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Одним з найперших наслідків переговорів держсекретаря Блінкена з європейськими чиновниками - а це вперше США обговорюють можливу загрозу російського нападу на Україну одночасно з НАТО, Євросоюзом і ОБСЄ - стала низка гучних заяв по Україні. Посадовці буквально слово в слово повторюють для Кремля: реакція на будь-які спроби подальшої агресії в бік України буде швидка і болюча.

"Російські спроби розділити Європу на зони впливу - для нас неприйнятні. Якщо будуть нові напади на територіальну цілісність України - ми відповімо масивними економічними і фінансовими санкціями. ЄС - найбільший партнер і насправді інвестор Росії. Так, ця торгівля для нас важлива, але вона набагато важливіша для Росії", - зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Не сумнівайтеся, якщо Росія будь-яким чином вторгнеться в Україну, це буде катастрофа не лише для України, але і для Росії, для всього світу", - певен прем'єр Британії Борис Джонсон.

Це - сигнал, яким європейці окремо, Байден зі Сполучених Штатів окремо готують підґрунтя для завтрашніх переговорів Блінкена з Лавровим. Блінкен не говоритиме за спиною у Європи про Європу так само, як не говоритиме за спиною України без України, цьому принципу Сполучені Штати неодноразово обіцяли слідувати. Одразу після пресконференції, Блінкен - в прямому ефірі з посольства - називає ймовірний напад на Україну - конфліктом з глобальними наслідками і нагадує головний принцип західної політики: жодна держава не має права порушувати кордони іншої, вказувати іншій, з ким їй мати партнерські стосунки. І нагадує усім - зокрема німцям - про час коли Берлін в часи Холодної війни ділили на східний та західний муром.

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"Дозволити Росії нехтувати цими принципами, означає повернутися до нестабільнішого і небезпечнішого часу, коли цей континент - і це місто - були розділені на дві ворожі частини, і загроза війни всіх з усіма висіла над головами", - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зараз в Женеві перебуває вже чимало іноземних журналістів, усі знайомляться з отелем President Wilson - завтра саме тут відбудеться зустріч, це один з вже звичних майданчиків для російсько-американських переговорів. Очікують, що зустріч розпочнеться приблизно опівдні за Києвом та триватиме дві години, а потім - ймовірніше за все, Лавров окремо, Блінкен окремо, поділяться враженнями від переговорів із журналістами.

Блінкен рушає до Швейцарії на зустріч з міністром закордонних справ Росії | Новини світу

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, якщо російська сторона на неї погодиться.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається під час переговорів з Росією домовитися про деескалацію на українському кордоні та отримати від Кремля гарантії миру на Донбасі.

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