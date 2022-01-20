Зустріч в Женеві: як готуються перемовини Блінкена-Лаврова та які запобіжники виставляють обидві сторони

Очікують, що зустріч розпочнеться приблизно опівдні за Києвом та триватиме дві години.
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, переговоривши з європейськими партнерами - рушає до Швейцарії, там в середмісті дипломатичної столиці світу, Женеви, у нього завтра зустріч с міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Про що говорили сьогодні в Берліні і чого чекати від завтрашніх переговорів - 20 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Одним з найперших наслідків переговорів держсекретаря Блінкена з європейськими чиновниками - а це вперше США обговорюють можливу загрозу російського нападу на Україну одночасно з НАТО, Євросоюзом і ОБСЄ - стала низка гучних заяв по Україні. Посадовці буквально слово в слово повторюють для Кремля: реакція на будь-які спроби подальшої агресії в бік України буде швидка і болюча.
"Російські спроби розділити Європу на зони впливу - для нас неприйнятні. Якщо будуть нові напади на територіальну цілісність України - ми відповімо масивними економічними і фінансовими санкціями. ЄС - найбільший партнер і насправді інвестор Росії. Так, ця торгівля для нас важлива, але вона набагато важливіша для Росії", - зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Не сумнівайтеся, якщо Росія будь-яким чином вторгнеться в Україну, це буде катастрофа не лише для України, але і для Росії, для всього світу", - певен прем'єр Британії Борис Джонсон.
Це - сигнал, яким європейці окремо, Байден зі Сполучених Штатів окремо готують підґрунтя для завтрашніх переговорів Блінкена з Лавровим. Блінкен не говоритиме за спиною у Європи про Європу так само, як не говоритиме за спиною України без України, цьому принципу Сполучені Штати неодноразово обіцяли слідувати. Одразу після пресконференції, Блінкен - в прямому ефірі з посольства - називає ймовірний напад на Україну - конфліктом з глобальними наслідками і нагадує головний принцип західної політики: жодна держава не має права порушувати кордони іншої, вказувати іншій, з ким їй мати партнерські стосунки. І нагадує усім - зокрема німцям - про час коли Берлін в часи Холодної війни ділили на східний та західний муром.
"Дозволити Росії нехтувати цими принципами, означає повернутися до нестабільнішого і небезпечнішого часу, коли цей континент - і це місто - були розділені на дві ворожі частини, і загроза війни всіх з усіма висіла над головами", - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Зараз в Женеві перебуває вже чимало іноземних журналістів, усі знайомляться з отелем President Wilson - завтра саме тут відбудеться зустріч, це один з вже звичних майданчиків для російсько-американських переговорів. Очікують, що зустріч розпочнеться приблизно опівдні за Києвом та триватиме дві години, а потім - ймовірніше за все, Лавров окремо, Блінкен окремо, поділяться враженнями від переговорів із журналістами.
Нагадаємо:
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, якщо російська сторона на неї погодиться.
Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається під час переговорів з Росією домовитися про деескалацію на українському кордоні та отримати від Кремля гарантії миру на Донбасі.
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