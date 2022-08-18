Зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша у Львові: все, що відомо про переговори

У четвер, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів у Львові зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Всі деталі переговорів зібрав ТСН.ua.

Переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий тільки після повного виведення окупаційних військ з української території.

"Я сказав свою думку президентові Туреччини, що немає віри РФ. Дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, ґвалтують, щоденно крилатими ракетами б'ють по наших цивільних містах, інфраструктурних об'єктах, хотіти миру", – зазначив президент.

Тим часом Ердоган заявив, що хоче відновити переговори України та Росії, як це було в березні у Стамбулі.

"Особисто я вірю в те, що війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів. Власне, пани Зеленський і Гутерреш згодні в цьому питанні. Вся справа в тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів", – зауважив турецький лідер.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що під час зустрічі президентів України, Туреччини та генсека ООН Україну не схиляли до поступок Росії.

Хоча раніше військовий експер Олег Жданов припускав, що Ердоган і Гутерреш все ж схилятимуть Зеленського до мирних перемовин з Росією.

Запорізька АЕС – "новий Чорнобиль"

Президент Зеленський заявив, що Росія має негайно вивести війська із Запорізької АЕС і припинити провокації та напади.

За його словами, якщо Путін не допустить МАГАТЕ на ЗАЕС, "це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш погодився, що військові РФ мають бути виведені з Запорізької АЕС.

"Здоровий глузд має взяти гору, щоб уникнути будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність та безпеку атомної станції. Об'єкт не повинен використовуватися в рамках будь-якої військової операції", - наголосив Гутерреш.

Своєю чергою Ердоган заявив про стурбованість ситуацією на Запорізькій АЕС та застеріг від повторення Чорнобильської катастрофи.

Політик запевнив, що Туреччина – на боці України.

"Нас хвилюють сутички на АЕС. Ми не хочемо пережити новий "Чорнобиль", – сказав він.

Полонені

Під час зустрічі Гутерреш розповів Зеленському про місію ООН зі встановлення фактів в Оленівці "де Росія вчинила цинічний теракт проти українських військовополонених".

Зеленський попросив Гутерреша розслідувати "питання дотримання російською стороною домовленостей, досягнутих у контексті виведення українських захисників з "Азовсталі".

Глава держави закликав генсека ООН задіяти всі механізми організації для повернення додому українських військовополонених.

Своєю чергою, Гутерреш заявив, що головою місії щодо встановлення фактів у Оленівці буде призначено представника Бразилії.

За його словами, зараз ООН працює над отриманням безпечного доступу до району СІЗО в Оленівці.

У коментарях журналістам Ердоган одного разу згадав Володимира Путіна. " Ми обговорили питання обміну військовополоненими та наші ініціативи щодо цього", – сказав він. " Ми продовжимо говорити про це з паном Путіним".

Зерно

У розмовах з Ердоганом і Гутеррешом йшлося і про вивезення зерна з українських портів.

"Звичайно, говорили про експортну зернову ініціативу. Результат є – і не тільки для України, а й для світу, бо відчувається, що гострота глобальної продовольчої кризи зменшується. Тому дуже потрібно більше безпеки, більший обсяг експорту, більше суден, які можуть постачати українське продовольство з наших портів", - сказав Зеленський.

За його словами, під час переговорів з Ердоганом сторони обговорили, зокрема, удосконалення зернової ініціативи та викрадення російськими військовими зерна на тимчасово окупованих територіях.

Своєю черго Гутерреш закликав збільшити експорт продовольства та добрив з України та Росії.

Псевдореферендуми

Президент Зеленський закликав своїх співрозмовників озвучити максимально жорстку позицію щодо планованих Росією псевдореферендумів на окупованій території.

"Будь-який псевдореферендум буде ударом по обличчю міжнародної спільноти", - переконаний він.

Відбудова

Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова допомогти у відбудові України. Зокрема, Анкара готова взяти під патронат відбудову Харкова та Харківської області.

Між Україною та Туреччиною було підписано меморандум про взаєморозуміння. Передбачається, що турецькі бізнес та державні структури зможуть:

розвивати конкретні проєкти відбудови,

надавати консультаційну та технічну допомогу.

Також у проєкті розглядається можливість відбудови мосту в селі Романівка на Київщині, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею.

Нагадаємо, що у Львові завершилася тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша.

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