Зустріч Зеленського, Трампа та Макрона у Парижі: про що говорили та яких домовленостей досягли (фото, відео)

Тристороння зустріч стала першим очним побаченням Зеленського та Трампа після виборів у США.

У суботу, 7 грудня, президент Франції Еммануель Макрон запросив до Парижа лідерів майже 40 країн на урочистості з нагоди відкриття відновленого собору Паризької Богоматері. Серед запрошених — обраний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. На правах господаря Макрон запросив обох лідерів на тристоронню зустріч, яка стала першим очним побаченням Зеленського та Трампа після виборів у США.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цю історичну розмову.

Що відбувалося перед зустріччю

Напередодні цієї тристоронньої зустрічі Agence France-Presse (AFP) з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що візит Володимира Зеленського до Парижа можливий, якщо будуть дотримані необхідні умови безпеки.

Згодом у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон має намір провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом.

“Після зустрічі Макрона з Трампом відбудеться ще одна двостороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським”, – йшлося у повідомленні Єлисейського президентського палацу, без уточнення, чи відбудеться згодом трьохстороння зустріч.

Що заявив Трамп

Незадовго до зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном згадав про війну в Україні в контексті ситуації в Сирії, де відбувається повстання проти режиму президента Башара Асада, якого довгі роки підтримувала Росія.

"Росія, яка так зав'язана в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

При цьому він розкритикував свого попередника в Білому домі Барака Обаму за відступ від “червоних ліній”, які він встановив для Асада під час конфлікту, і дозволив Росії втрутитися.

Про що говорили Трамп і Макрон

Французький телеканал BFMTV повідомив, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Єлисейського палацу після 16:40 (17:40 за київським часом).

Після прибуття Дональд Трамп обмінявся теплими обіймами та кількома рукостисканнями з Еммануелем Макроном на сходах президентського палацу.

Еммануель Макрон і Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Після цього лідери зробили кілька заяв для преси.

“Це велика честь для французького народу вітати вас через п'ять років після того, як ви вперше були тут”, – сказав Еммануель Макрон Дональду Трампу.

“Для мене честь бути тут”, – відповів Дональд Трамп, підкресливши свої “чудові стосунки” з президентом Франції.

Обраний президент США натякнув на можливу тему переговорів з французьким лідером.

"Ми досягали великого успіху, працюючи разом у обороні і нападі. Здається, світ зараз трохи божеволіє, тож ми будемо говорити про це", - сказав він.

Тристороння зустріч

Близько 17:30 (18:30 за Києвом) до Єлисейського палацу прибув президент України Володимир Зеленський і розпочалася тристороння зустріч.

Тристороння зустріч у Парижі / Фото: Офіс президента України

Речник українського президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський, Макрон і Трамп зустрічалися віч-на-віч, в кімнаті більше нікого не було.

За його словами, зустріч тривала близько 35 хвилин.

Після розмови Макрон провів Зеленского та Трампа сходами Єлисейского палацу до їхніх автомобілів.

Лідери потисли один одному руки і поїхали, не надавши коментарів пресі щодо того, як пройшла зустріч.

Як прокоментував розмову Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав свою зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном хорошою та продуктивною.

"Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо", - запевнив Зеленський.

За словами українського лідера, Дональд Трамп, як і завжди, налаштований рішуче.

Обраний президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Парижі / Фото: Офіс президента України

"Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", - підсумував український президент.

Президент Франції Еммануель Макрон згодом прокоментував тристоронню зустріч у повідомленні в мережі Х.

"США, Україна та Франція. Разом у цей історичний день", - написав він.

Французький лідер закликав продовжувати спільно працювати над поверненням миру.

Зустріч Дональда Трампа, Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського 7 грудня в Парижі / Фото: Associated Press

"Давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки”, - йдеться у дописі Макрона.

Початок нового формату

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що тристороння зустріч лідерів України, США та Франції може стати початком нового формату.

Про це він сказав в коментарі журналістам у Парижі.

“Мені здається, що це може стати початком дуже гарного формату”, - зауважив Єрмак.

Очільник Офісу президента додав, що він не був присутній на тристоронній зустрічі і ще не встиг поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським про деталі перемовин, але наголосив, що зустріч була дуже конструктивна, тепла і ефективна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав перші коментарі після переговорів за зачиненими дверима в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом.

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