Зустріч Зеленського з Ердоганом та Гутеррешем у Львові: чи схилятимуть Україну до мирних перемовин із РФ

У четвер, 18 серпня, у Львові планується тристороння зустріч, у якій візьмуть участь український президент Володимир Зеленський, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пригадав, що лідер Туреччини від початку війни уже двічі зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час перемовин лідери двох держав обговорювали військово-економічні питання.

Про це військовий експерт розповів в інтерв’ю ТСН.

"Ердоган вже двічі зустрічався з російським диктатором і вирішував не тільки політичні, а й військово-економічні питання. Крім того, питання, які дозволяють функціонувати країні-окупантці. Це, власне, про реалізацію проекту будівництва ядерної електростанції в Туреччині російською стороною. А ще п’ять турецьких банків будуть обслуговувати картки “Мір”. За оцінками самої турецької сторони, мовилося про продаж частки турецьких нафто-переробних заводів і резервуарів для перекачки нафти. Тобто російський диктатор намагався за допомогою Туреччини розв'язувати питання щодо мінімізації санкцій з боку провідних країн", - сказав він.

За словами Снєгирьова, Путін розуміє, що і другий етап "спецоперації" провалився. Тому експерт впевнений, що через невдачі на полі бою він намагається шукати посередників, щоб "зберегти обличчя".

"Подивіться на події на фронті напередодні візиту Ердогана - різке посилення військової активності окупантів на всіх ділянках. Такого давно не було. З чим пов'язано візит Ердогана? Путін чудово розуміє, що другий етап “спецоперації” фактично провалився. Якщо з Луганщиною ситуація зрозуміла, Донецька область - 45% території контролюється ЗСУ. Відповідно, стоїть під питанням політичне майбутнє самого Путіна. Бо дата проведення так званого референдуму на окупованих територіях вже перенесена російською стороною. Власне, Росія заявила про недоцільність проведення псевдореферендуму. Політичний крах. Війна затягується. Ресурси на нулі. РФ намагається шукати посередників, щоб "зберегти обличчя". Хоча б утримати ті позиції, які вони зараз тримають", - зауважив він.

Нагадаємо, до Львова уже прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш. Завтра він планує зустрітись із президентами України та Туреччини. Під час перемовин обговоряться теми безпечного транспортування українського зерна та вбивства окупантами українських військовополонених в Оленівці.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити можливі кроки для припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом. Цю тему турецький лідер планує підняти під час візиту до Львова на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

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