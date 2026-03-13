Зустріч Зеленського і Макрона: про що домовились президенти

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон / © Associated Press

Володимир Зеленський прибув до Парижа з офіційним візитом, який може стати визначальним для зміцнення української оборони у 2026 році. На порядку денному — посилення ППО, розширення авіаційної коаліції та радикальні заходи проти російського «тіньового флоту», який продовжує фінансувати агресію.

Кореспондентка ТСН Олена Гущик дізнавалася деталі перемовин в Єлисейському палаці.

Війна в Україні: яку зброю пообіцяла передати Франція

Головним пріоритетом зустрічі залишається захист українських міст від масованих атак. Франція, яка вже передала Україні частину своїх систем SAMP/T, готова розширити підтримку. Мова йде не лише про ракети, а й про підготовку пілотів та обслуговування бойової авіації, зокрема винищувачів, які вже працюють в українському небі.

Володимир Зеленський, президент України: «Франція — один із лідерів нашої авіаційної коаліції. Кожна додаткова система ППО, кожен літак — це врятовані життя наших людей у Запоріжжі, Одесі та Харкові. Ми вдячні Еммануелю за рішучість».

Боротьба з «тіньовим флотом» РФ

Вперше на такому рівні обговорювався конкретний механізм блокування російських танкерів, які в обхід санкцій перевозять нафту. Цей «тіньовий флот» є основним джерелом доходів Кремля для закупівлі дронів та ракет. Україна та Франція планують спільний тиск на міжнародних партнерів, аби зробити перебування цих суден у європейських водах неможливим.

Закінчення війни в Україні: що сказав Макрон

Макрон і Зеленський також скоординували позиції перед майбутніми міжнародними самітами. Обидва лідери наголосили: досягнення справедливого миру неможливе без постійного військового та економічного тиску на Росію.

Еммануель Макрон, президент Франції: «Європа не втомиться. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно, аби агресор зрозумів: час не на його боці».

Експерти зазначають, що цей візит демонструє: попри турбулентність у світовій політиці, Франція залишається стабільним стратегічним партнером Києва. Нові домовленості щодо авіації та ППО дозволять ЗСУ краще прикривати фронт та тилові регіони від російських КАБів.

