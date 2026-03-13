ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Зустріч Зеленського і Макрона: про що домовились президенти

Володимир Зеленський прибув до Франції з офіційним візитом. Про що домовилися президенти, посилення українського неба та новий дипломатичний тиск на Кремль.

Автор публікації
Олена Гущик
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон / © Associated Press

Володимир Зеленський прибув до Парижа з офіційним візитом, який може стати визначальним для зміцнення української оборони у 2026 році. На порядку денному — посилення ППО, розширення авіаційної коаліції та радикальні заходи проти російського «тіньового флоту», який продовжує фінансувати агресію.

Кореспондентка ТСН Олена Гущик дізнавалася деталі перемовин в Єлисейському палаці.

Війна в Україні: яку зброю пообіцяла передати Франція

Головним пріоритетом зустрічі залишається захист українських міст від масованих атак. Франція, яка вже передала Україні частину своїх систем SAMP/T, готова розширити підтримку. Мова йде не лише про ракети, а й про підготовку пілотів та обслуговування бойової авіації, зокрема винищувачів, які вже працюють в українському небі.

Володимир Зеленський, президент України: «Франція — один із лідерів нашої авіаційної коаліції. Кожна додаткова система ППО, кожен літак — це врятовані життя наших людей у Запоріжжі, Одесі та Харкові. Ми вдячні Еммануелю за рішучість».

Боротьба з «тіньовим флотом» РФ

Вперше на такому рівні обговорювався конкретний механізм блокування російських танкерів, які в обхід санкцій перевозять нафту. Цей «тіньовий флот» є основним джерелом доходів Кремля для закупівлі дронів та ракет. Україна та Франція планують спільний тиск на міжнародних партнерів, аби зробити перебування цих суден у європейських водах неможливим.

Закінчення війни в Україні: що сказав Макрон

Макрон і Зеленський також скоординували позиції перед майбутніми міжнародними самітами. Обидва лідери наголосили: досягнення справедливого миру неможливе без постійного військового та економічного тиску на Росію.

Еммануель Макрон, президент Франції: «Європа не втомиться. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно, аби агресор зрозумів: час не на його боці».

Експерти зазначають, що цей візит демонструє: попри турбулентність у світовій політиці, Франція залишається стабільним стратегічним партнером Києва. Нові домовленості щодо авіації та ППО дозволять ЗСУ краще прикривати фронт та тилові регіони від російських КАБів.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie