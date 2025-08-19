Зустріч Зеленського і Трампа у США: розмови про "костюм", карти та про що домовились світові лідери

Зустріч у Білому домі / © White House

Путін погодився зустрітися із Зеленським віч-на-віч або за посередництва президента США. І адміністрація Трампа вже взялася організовувати зустріч. Такий головний підсумок переговорів у Білому домі напередодні: там із Дональдом Трампом зустрічалися Володимир Зеленський і лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії, а також НАТО та Єврокомісії. Зеленський в результаті заявив — готовий говорити із Путіним, зокрема і про окуповані землі.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Такої кількості світових топполітиків для одночасних переговорів у Білому домі не приймали ніколи. Європейські лідери відклали свої справи, відпустки, змінили робочі графіки для того, щоб разом із президентом України Володимиром Зеленським приїхати на переговори до Дональда Трампа. Очікування були вкрай напружені: за плечима — негативний досвід перемовин Трампа та Зеленського у Білому домі у лютому цього року, а також дуже позитивна зустріч Трампа та Путіна минулої пʼятниці на Алясці.

Найгірші побоювання не справдились. Президент Трамп тримався приязно. Він зустрів президента Зеленського на ґанку західного крила — сам провів до Овального кабінету, спроби журналістів ставити конфліктні питання гасив. Зеленський зʼявився у гібридному варіанті костюму — вже не військова форма, але й не діловий стиль. Той самий блогер, який минулого разу провокував питанням про вбрання, отримав від Зеленського реванш.

Репортер: «По-перше, президенте Зеленський, ви маєте чудовий вигляд в цьому костюмі».

Трамп: «Я сказав те саме».

Репортер: «Ви маєте гарний вигляд».

Трамп: «Я сказав те саме. Пам’ятаєте? Це той, який нападав на вас минулого разу. Бачите? Тепер він хороший хлопець».

Зеленський: «Я пам’ятаю».

Репортер: «Я перепрошую. Ви маєте чудовий вигляд. Моє перше запитання до вас, президенте Зеленський».

Зеленський: «Але ви в тому самому костюмі. Бачите, я переодягнувся, а ви — ні».

Президент США пообіцяв встановити для України тривалий мир — не зупинення на роки, після якого бойові дії відновляться знову. Перед початком переговорів у розширеному форматі в увімкнений мікрофон випадково потрапив шматок приватної бесіди Трампа з президентом Франції Макроном.

«Я можу зателефонувати Путіну і домовитися про тристоронню зустріч. Знаєш, я думаю, він хоче укласти угоду. Я думаю, він хоче укласти угоду зі мною. Ти розумієш це? Як би божевільно це не звучало», — заявив він.

До початку переговорів американська сторона наполягала — обидві ворожі країни матимуть піти на поступки, що у випадку України перекладається як відмовитися від окремих своїх територій на користь Росії. Європейські лідери підтримали позицію Зеленського, який відмовився віддавати землі окупанту.

«Україні не повинно бути нав’язано жодних територіальних поступок. Вимога Росії, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу, для порівняння, рівноцінна тому, щоб США відмовилися від Флориди. Суверенна держава не може просто так вирішити щось подібне. Це рішення, яке Україна повинна ухвалити сама в процесі переговорів», — сказав канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Питання територій обговорювалося — в Овальному кабінеті американці навіть розмістили карту України із зазначеними у відсотках окупованими Росією землями. Зеленський після переговорів розповів — привіз свою карту, і вперше предметно показав президенту Трампу реальну ситуацію «на землі». Зрештою, заявив Зеленський, долю окупованих територій він готовий обговорювати лише з Путіним.

У перерві під час переговорів Трамп встиг зателефонувати Путіну. У повідомленні в соцмережі він оголосив — той погодився на зустріч віч-на-віч із Зеленським.

Організацію переговорів президентів ворожих сторін підтвердив канцлер Німеччини Мерц — він каже, це може статися у найближчі два тижні. І президент Франції Макрон сказав, що не вірить у добрі наміри Путіна, тож запасний у разі його саботажу варіант теж обговорювали.

«Дискусії стосувалися можливості того, що результату не буде досягнуто, можливості того, що Росія не бажатиме щиро брати участь у цьому процесі. І в цей момент Трамп заявив про свою готовність і бажання запровадити те, що він називає первинними та вторинними митами. А ми по суті — санкціями», — сказав Макрон.

Обговорювали також і гарантії безпеки для України: Трамп попередив, що США готові координувати і підтримувати, але основну відповідальність мають взяти на себе європейці.

