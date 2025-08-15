Зустрічі Трампа і Путіна: чому американський лідер симпатизує очільнику Кремля і коли не потиснув йому руку

Трамп і Путін / © Reuters

Реклама

Останнім з американських президентів із Путіним зустрічався Джо Байден. Це було чотири роки тому, коли Росія вже була під санкціями за анексію Криму та війну на Донбасі. Але ще тільки готувала своє повномасштабне вторгнення. Тоді американського керманича критикували за цю зустріч.

За часів свого правління, Путін зустрічався з 5 американськими президентами. І тепер матиме вже щонайменше шосту зустріч із Дональдом Трампом.

Якими були попередні, чим запам’ятались. І оприлюднення яких подробиць про зустрічі з Путіним встигли розлютити Трампа — у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Реклама

Зустріч Трампа і Путіна 2017 року

Липень 2017. Півроку як Трамп склав свою першу присягу президента і вирушає у Гамбург на саміт «Великої двадцятки», де має зустрітися з Путіним. До цього вони лише говорили телефоном. А ще заочно робили один одному компліменти, критикували і пройшли крізь скандал щодо підозри у втручанні Москви через російських хакерів в американські вибори.

Спершу коротка зустріч у кулуарах. Вони тиснуть руки і Трамп плескає Путіна по спині. Згодом починаються переговори. Упродовж двох годин вони говорять переважно про можливе втручання Москви в американські вибори.

Пов’язаних з Росією хакерів звинувачують, що ті зламали комп’ютерні мережі демократів і оприлюднювали інформацію з них, щоб дискредитувати суперницю Трампа Гілларі Клінтон. Водночас, в американських соцмережах з’явилися тисячі фейкових акаунтів, які поширювали дезінформацію на користь Трампа.

Після зустрічі той заявляє — Путін запевняв, що не втручався у вибори і він йому вірить. В цей самий день вони зустрічаються ще раз — на урочистій вечері. Трамп підходить до путіна. Вони говорять ще годину — попри всі протоколи і за присутності лише російського перекладача. Деталі тієї розмови не відомі і досі.

Реклама

Листопад 2017. Саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітнитцтва у В’єтнамі. У Штатах набирає обертів розслідування спецпрокурора Мюллера, який висунув звинувачення колишньому керівнику кампанії Трампа і експіарнику Януковича Полу Манафорту. На тлі цих звинувачень Конгрес США пригадує Москві анексію Криму, порушення прав людини, і кіберзагрози та посилює санкції спеціальним законом. Трамп змушений його підписати. Москва у відповідь висилає американських дипломатів. На тлі всіх цих обставин у В’єтнамі офіційну зустріч не планують. Вони спілкувався у кулуарах і навіть роблять спільну заяву з сирійського питання, що «Вашингтон і Москва закликають до деескалації».

Зустріч Трампа і Путіна 2018 року

Липень 2018. Гельсінкі. Стосунки США та Росії продовжують бути напруженими. Конгрес США посилює санкційну політику. Через скандал з отруєнням ексрозвідника Скрипаля у британському Солсбері. Після якого Захід скоординовано висилає російських дипломатів.

Але зустріч Путіна і Трампа все ж таки планують. І от як готувалися до неї — згадує колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, який їздив до Москви узгоджувати деталі.

«Я інформував Трампа під час підготовки до багатьох зустрічей. У 2018 році, коли ми летіли до Фінляндії на останній саміт з Путіним, я інформував його про переговори щодо стратегічних ядерних озброєнь, поки ми обоє дивилися матч чемпіонату світу з футболу на його телевізорі», — пригадує Болтон.

Реклама

У Гельсінкі вони знову говорять про втручання Росії в американські вибори, а ще про Україну, Сирію та будівництво газогону «Північний потік». Після разом виходять до преси. Путін говорить про Крим: «Ми вважаємо, що ми провели референдум у суворій відповідності з міжнародним правом і Статутом ООН. Для нас це питання закрите. Позиція президента Трампа щодо Криму добре відома, і він її дотримується. Він говорить про незаконне приєднання Криму до Російської Федерації. У нас інша точка зору».



Дональд Трамп говорить про втручання Москви в американські вибори. Точніше публічно заперечує висновки своєї, американської розвідки на користь КДБ-шника Путіна.

Після цього, вдома, американського президента зустрічають протестами і критикують не лише конкуренти-демократи, а й прихильники його рідної Республіканської партії.

За кілька місяців, у листопаді 2018-го, Трамп вже не потисне руку Путіну. На саміті тієї ж «Великої двадцятки» в Аргентині — американський президент російського уникає. Двосторонні переговори скасовують — бо Росія саме тоді захопила у полон українських моряків у Керченській протоці. Але навіть в цій ситуації Трамп особливо Москву не критикує — хіба називає її дії «неприйнятними».

Зустріч 2019 року

Останній раз вони зустрічалися влітку 2019. На полях саміту «Великої двадцятки» в японській Осаці. В них було лише вісімдесят хвилин. Найбільше запам’яталася манера спілкування у протокольній частині зустрічі. Трамп із посмішкою просить Путіна не втручатися у наступні американські вибори, кремлівський диктатор — теж посміхається.

Реклама

Після цієї зустрічі, журналісти писатимуть контраст між проблемами у відносинах Вашингтона та Москви — і чималою прихильністю Трампа до особистого спілкування з Путіним і гарні, за словами американського президента, стосунки з ним.

Джон Болтон, з яким Трамп за першої своєї каденції, багато радився, зараз американського президента дратує. Останніми днями, перед зустріччю на Алясці, Болтон дав кілька коментарів щодо спілкування Трампа з Путіним.

На що господар Білого дому дивується, чому його цитують і обзиває свого колишнього радника — «тупим» та «звільненим невдахою». Наче підтверджуючи слова Болтона, що політика для Трампа — то особисте.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ 15 СЕРПНЯ - П'ЯТНИЦЯ

Реклама



