Зустрілись у бою: російський танкіст виявився батьком бійця ЗСУ (відео)

Історія варта голівудського фільму сталася на фронті поблизу Авдіївки! Український боєць, командир броньованої машини Bradley зустрівся зі своїм батьком у бою! Той виїхав на сина у російському танку та навіть зателефонував йому!

Чим закінчилась ця історія – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.UA.

У це складно повірити, але таке сталося насправді! Олександру, воїну 47 бригади ЗСУ, довелося побачити багато на війні, але до такого він навряд чи був готовий. Під час боїв під Авдіївкою, український командир бронемашини Bradley зійшовся у дуелі з танком окупантів. Його екіпаж вийшов переможцем, підбивши згодом не тільки цей, а й ще один російський панцерник. Але з Олександром сталося неочікуване – уже після бою йому на особистий телефон подзвонили з невідомого російського номера. Голос у слухавці промовив: "Я твій батько". І запропонував перейти на бік окупантів.

"На що він розраховував? Що я одразу прибіжу? Ні", – каже військвослужбовець ЗСУ Олександр.

На відео 47-ї бригади, в якій воює Олександр, видно, що у бою один на один американська Bradley з легкістю розносить російський "аналогвнєтний" танк Т-90 "Прорив". У цьому бою Олександр участі не брав, а цей танк рознесли його побратими. Утім на його рахунку є не менші здобутки. Приголомшливу історію Олександра вдалося дізнатися журналістам "Настоящего времени".

Батько-окупант

За словами Олександра, про батька він пам’ятає небагато, бо той ще в дитинстві кинув їх з матір’ю та поїхав на Росію, звідки він був родом. Журналісти переказують історію їхньої зустрічі з Олександром. Український боєць каже, "родичатися" часу не було, бо російський танк вискочив зненацька і одразу завдав постріл.



"Виїхав танк і вистрілив у бік. Броня витримала. Одразу зателефонував батько", – каже військвослужбовець ЗСУ Олександр.

"Горе-татко" обіцяв "золоті гори" в РФ

Російський танкіст, як ви вже зрозуміли, назвався рідним батьком Олександра і заявив, що припинив стріляти, коли дізнався, що навпроти його син. Олександр не повірив "батьку", бо насправді вогонь ніхто не припиняв. До того ж, горе-татко, пропонував йому перебігти на російську сторону і натякав на гроші.



"Ми колись на відкаті були, по нас однаково працювали далі. Факт залишається фактом. Батьківського там більше не було. Там була вигода. Гроші! Гроші!" – каже військовий ЗСУ.

Пізніше Олександру вдалось дізнатися подальшу долю свого батька. На одному з завдань його танк підірвався на міні.



"Він виїхав, три рази на міні підірвався і вже почав сам горіти. Екіпаж не весь вибіг. По ходу, він не зміг вилізти, і там і залишився. У кожного своя доля. Він знав, на що йде. Я особливо його не знав, його не бачив. Для мене це не було, що типу батько, що типу шкода. Це моя робота. Він вибрав свій бік. І все", – розповідає український військовий.



За даними центру Разумкова, станом на травень 2023 року, третина українців, які мають родичів в РФ та Білорусі, продовжували з ними спілкуватися. Водночас більшість, щоб уникнути сварок, оминають політичні теми. Вмовити росіян не вірити власній пропаганді дуже важко, зізнавались респонденти.

Раніше в рамках спецпроекту "Жити далі" журналісти 1+1 media розібрались у складному питанні: Чи варто спілкуватися з родичами в РФ, якщо вони вірять не вам, а російській пропаганді? Ось деякі поради, якщо ви маєте родичів у РФ чи Білорусі, утім не хочете чи не можете обірвати з ними зв’язки.

То чи є сенс переконувати своїх родичів?

Фахівці радять наступне: якщо вам важливо зберегти у своєму житті людину з проросійськими поглядами, то:

зведіть спілкування до мінімуму;

чітко визначте теми, які ви не обговорюєте.

Якщо ви все ж плануєте достукатись до рідної людини, то ось декілька правил:

не агресуйте, говоріть спокійно, навіть якщо вас не чують, одну і ту саму інформацію доведеться повторювати не один раз;

не "включайтесь" емоційно – ви просто витратите енергію і викличете у співрозмовника ще потужнішу захисну реакцію;

вкидайте інформацію ніби між іншим, не говоріть прямо. З часом людина може почати потроху сприймати те, що ви говорите;

запасіться терпінням і стежте за власним станом: якщо відчуваєте, що сил переконувати більше немає, зупиніться і подбайте про себе.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "РОСІЙСЬКИЙ ТАНКІСТ ВИЯВИВСЯ БАТЬКОМ БІЙЦЯ ЗСУ! Унікальна історія!"

Читайте також: