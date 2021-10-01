Зважені та збіднілі: детально про роботу системи зважування вантажівок, та чому кожен водій отримує різний штраф

У центрі обробки даних радять сплачувати штраф одразу.
Відсьогодні в Україні запрацювала автоматична дорожня система, яка вимірює вагу вантажівок просто під час руху. Якщо водій перевантажив свій транспорт - система автоматично надсилає штраф.
Детально про роботу цієї системи, та чому кожен водій отримує різний штраф - аж до пів сотні тисяч гривень - 1 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
До сьогоднішнього дня, щоби перевірити, чи немає вантажівка зайвої ваги, інспекторам потрібно було чимало часу: завернути водія на узбіччя, там провести процес вимірювання. Але відсьогодні це робитиме автоматична система за якихось 2 секунди.
Так, на трасі Київ-Одеса одна з ділянок на перший погляд не відрізняється од інших, але якщо придивитись - у дорозі металеві смуги.
"В покриття автомобільних доріг вмонтовані датчики. Зважує кожну вісь - може зрозуміти, на яку частину зміщення вантажу", - пояснює керівник відділу інтелектуальних транспортних систем "Укравтодору" Андрій Вознк.
І якщо давачі в асфальті - зважують фури, то пристрої над головою визначають вагу вантажного транспорту, його довжину, ширину а ще - швидкість руху. З опівночі до ранку система вполювала тисячі вантажівок, зокрема й ті, які мали надмірну вагу.
Через майданчик зважування пройшло 6300 автомобілів, із них 2-3 рушили на Київ.
Сьогодні в Україні запрацювали півсотні таких комплексів. Отримані дані за мить опиняються в центрі обробки. Інспектори перевіряють дані, накладають електронний підпис і постанова надсилається порушнику - власнику транспорту, належному користувачеві або керівнику організації, що володіє транспортом.
"Розмір штрафу залежить від перевантаження на основі відсотків. Починають штрафувати від 5 відсотків. Іде градація 5-10 10-20 і від цього залежить штраф", - говорить т.в.о. голови "Укртрансбезпеки" Микита Лагун.
У грошовому вимірі це від восьми тисяч п'ятисот гривень аж до п'ятдесяти однієї тисячі. Але, якщо водій вантажівки порушив одразу кілька норм - штрафи не додаються. Система дасть інспектору винести постанову за порушення яке є найбільшим.
За словами заступника міністра інфраструктури України Мустафи Наєма, до сьогоднішнього дня весь штраф був на перевізнику. Із сьогоднішнього дня - вантажовідправник теж несе відповідальність за перегрузи.
Постанову з порядковим номером 1 винесли сьогодні о пів на першу ночі. Водій на Запоріжжі вночі порушив одразу кілька норм - це і перевантаження транспорту і перевантаження на вісь. Внаслідок того отримав максимальний штраф - 51 тисячу гривень.
І краще, кажуть у центрі обробки даних, сплатити його одразу. За умови, якщо це дійде до виконавчої служби - порушнику доведеться сплатити 102 тисячі гривень.
До цього на водіїв-порушників полювали вручну, але в "Укртрансбезпеці" кажуть - за кілька років планують автоматизувати всі виміри - зокрема, щоби прибрати корупцію.
"Зараз інспектори ще будуть присутні на дорогах, але поступово це змінюватиметься на користь автоматичних систем, які не беруть хабарі, не заплющують очі на порушення працюють 24/7", - говорить Лагун.
А от, якщо водії ваговозів намагатимуться об'їжджати давачі ваги та габаритів узбіччям - камера це фіксуватиме і на них теж чекає штраф - 51 тисяча гривень - за ухиляння від зважування.
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