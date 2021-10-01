Зважені та збіднілі: детально про роботу системи зважування вантажівок, та чому кожен водій отримує різний штраф

Зважені та збіднілі: детально про роботу системи зважування вантажівок, та чому кожен водій отримує різний штраф

У центрі обробки даних радять сплачувати штраф одразу.

Відсьогодні в Україні запрацювала автоматична дорожня система, яка вимірює вагу вантажівок просто під час руху. Якщо водій перевантажив свій транспорт - система автоматично надсилає штраф.

Детально про роботу цієї системи, та чому кожен водій отримує різний штраф - аж до пів сотні тисяч гривень - 1 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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До сьогоднішнього дня, щоби перевірити, чи немає вантажівка зайвої ваги, інспекторам потрібно було чимало часу: завернути водія на узбіччя, там провести процес вимірювання. Але відсьогодні це робитиме автоматична система за якихось 2 секунди.

Так, на трасі Київ-Одеса одна з ділянок на перший погляд не відрізняється од інших, але якщо придивитись - у дорозі металеві смуги.

"В покриття автомобільних доріг вмонтовані датчики. Зважує кожну вісь - може зрозуміти, на яку частину зміщення вантажу", - пояснює керівник відділу інтелектуальних транспортних систем "Укравтодору" Андрій Вознк.

І якщо давачі в асфальті - зважують фури, то пристрої над головою визначають вагу вантажного транспорту, його довжину, ширину а ще - швидкість руху. З опівночі до ранку система вполювала тисячі вантажівок, зокрема й ті, які мали надмірну вагу.

Через майданчик зважування пройшло 6300 автомобілів, із них 2-3 рушили на Київ.

Сьогодні в Україні запрацювали півсотні таких комплексів. Отримані дані за мить опиняються в центрі обробки. Інспектори перевіряють дані, накладають електронний підпис і постанова надсилається порушнику - власнику транспорту, належному користувачеві або керівнику організації, що володіє транспортом.

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"Розмір штрафу залежить від перевантаження на основі відсотків. Починають штрафувати від 5 відсотків. Іде градація 5-10 10-20 і від цього залежить штраф", - говорить т.в.о. голови "Укртрансбезпеки" Микита Лагун.

У грошовому вимірі це від восьми тисяч п'ятисот гривень аж до п'ятдесяти однієї тисячі. Але, якщо водій вантажівки порушив одразу кілька норм - штрафи не додаються. Система дасть інспектору винести постанову за порушення яке є найбільшим.

За словами заступника міністра інфраструктури України Мустафи Наєма, до сьогоднішнього дня весь штраф був на перевізнику. Із сьогоднішнього дня - вантажовідправник теж несе відповідальність за перегрузи.

Постанову з порядковим номером 1 винесли сьогодні о пів на першу ночі. Водій на Запоріжжі вночі порушив одразу кілька норм - це і перевантаження транспорту і перевантаження на вісь. Внаслідок того отримав максимальний штраф - 51 тисячу гривень.

І краще, кажуть у центрі обробки даних, сплатити його одразу. За умови, якщо це дійде до виконавчої служби - порушнику доведеться сплатити 102 тисячі гривень.

До цього на водіїв-порушників полювали вручну, але в "Укртрансбезпеці" кажуть - за кілька років планують автоматизувати всі виміри - зокрема, щоби прибрати корупцію.

Новини України: система, яка вимірює вагу вантажівок у русі - чому водії отримуватимуть різні штрафи

"Зараз інспектори ще будуть присутні на дорогах, але поступово це змінюватиметься на користь автоматичних систем, які не беруть хабарі, не заплющують очі на порушення працюють 24/7", - говорить Лагун.

А от, якщо водії ваговозів намагатимуться об'їжджати давачі ваги та габаритів узбіччям - камера це фіксуватиме і на них теж чекає штраф - 51 тисяча гривень - за ухиляння від зважування.

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